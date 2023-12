Indywidualna interpretacja podatkowa: kogo chroni, ile kosztuje i jak ją otrzymać?

Podatnicy niejednokrotnie zastanawiają się, czy poprawnie interpretują i stosują przepisy prawa podatkowego. Naprzeciw wychodzi im indywidualna interpretacja prawa podatkowego udzielana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Daje ona podatnikom odpowiedź na pytania, czy zgodnie z prawem skorzystali z ulgi podatkowej lub czy powinni zapłacić podatek, jeśli np. sprzedali właśnie mieszkanie.

Indywidualna interpretacja podatkowa jest oficjalnym stanowiskiem Dyrektora KIS w konkretnej sprawie przedstawionej przez podatnika. Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć w odniesieniu do stanu faktycznego (zdarzeń, które mają lub miały miejsce) lub zdarzeń przyszłych (np. gdy podatnik planuje sprzedać w przyszłości działkę i zastanawia się, czy będzie musiał zapłacić od niej podatek VAT).Z zapytaniem do KIS może wystąpić każdy podatnik. Mogą to być podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółki czy osoby prywatne. Koszt złożenia wniosku to 40 złotych od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wniosek można złożyć w sposób tradycyjny, czyli wysłać pocztą, jak również elektronicznie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w ePUAP. W obu przypadkach wniosek musi zawierać szczegółowy opis sprawy, pytanie do Dyrektora KIS, a także stanowisko podatnika i jego uzasadnienie.W przygotowaniu wniosku o wydanie interpretacji (ORD-IN) pomóc może specjalny kreator udostępniony przez Krajową Administrację Skarbową. Zawiera on wskazówki, które mogą być pomocne przy wypełnianiu formularza. Zapisany i podpisany elektronicznie wniosek można następnie przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP/KIS/wnioski oraz jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym. Istnieje również możliwość wydrukowania zapisanego wniosku ORD-IN i po podpisaniu wysłania go pocztą tradycyjną na adres KIS. Kreator dostępny jest pod adresem: https://ord-in.podatki.gov.pl/.Czas oczekiwania na wydanie indywidualnej interpretacji to trzy miesiące. Dyrektor KIS może uznać stanowisko podatnika za prawidłowe lub je zanegować i przedstawić prawidłową interpretację. Nad wnioskodawcą stosującym się do interpretacji rozciąga się parasol ochronny przed poniesieniem negatywnych konsekwencji. Zasada braku konsekwencji w odniesieniu do stanu faktycznego polega na zwolnieniu z odsetek i odstąpieniu od skutków karno-skarbowych, jeśli organ w postępowaniu zajmie inne stanowisko niż to wyrażone w interpretacji. Jeśli podatnik zwraca się do KIS z zapytaniem o zdarzenie przyszłe, którego skutki wystąpią po wydaniu interpretacji, w takim wypadku również zyskuje ochronę przed zapłatą podatku.Na stanowisko Dyrektora KIS podatnikowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd po rozpatrzeniu sprawy może uchylić postanowienia interpretacji, w takim wypadku w ciągu trzech miesięcy od decyzji Dyrektor KIS ponownie rozpatruje wniosek podatnika.Kluczowe znaczenie ma fakt, że interpretacja wydawana jest w konkretnej sprawie, którą wnioskodawca powinien przedstawić możliwie najrzetelniej. Jeżeli okaże się, że opisany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe są inne niż we wniosku, wtedy organ podatkowy może zakwestionować moc ochronną interpretacji. Z tego powodu interpretacja podatkowa jest wiążąca tylko dla podatników, którzy o nią wystąpili. Nie ma możliwości powołania się na odpowiedź Dyrektora KIS na zapytanie innego podatnika, nawet jeśli dana sprawa jest niemal identyczna.W internecie można znaleźć wiele wyszukiwarek indywidualnych interpretacji. Należy jednak pamiętać, żeby korzystać z nich jedynie poglądowo. Aby mieć pewność, że przepisy stosowane są przez podatnika poprawnie, powinien on zadbać o uzyskanie własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.Dyrektor KIS może również odmówić podatnikowi wydania indywidualnej interpretacji, jeżeli stan faktyczny lub wskazane zdarzenie przyszłe są związane z czynnościami polegającymi na unikaniu opodatkowania, lub gdy mogą być uznane za nadużycie prawa.