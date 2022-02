Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2021r. znak 0111-KDIB1-2.4010.481.2021.2.ANK wyraził stanowisko w sprawie wątpliwości spółki czy ponoszone przez nią opłaty franczyzowe przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, podlegać będą ograniczeniu co do możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych (dalej: ustawa o CIT).

usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze

Kliknij, aby powiekszyć fot. buchachon - fotolia.com Kiedy opłaty franczyzowe będą w całości kosztami uzyskania przychodu? Decydującą przesłanką dla zastosowania wyłączenia przewidzianego w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT jest wpływ ponoszonego kosztu na finalną cenę towaru. Koszt taki należy rozumieć jako jeden z wielu innych wydatków niezbędnych do poniesienia w trakcie produkcji, czy dystrybucji danego dobra. Dyrektor KIS podkreślił również, że koszt powinien być możliwy do zidentyfikowania jako element obiektywnie determinujący cenę danego towaru lub usługi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka jest podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej. Przedmiotem działalności wnioskodawcy jest dystrybucja produktów grupy kapitałowej, zarówno do podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Spółka jest odpowiedzialna za promowanie i sprzedaż produktów do obecnych, a także potencjalnych klientów.Spółka w 2016 r. zawarła z franczyzodawcą umowę franczyzy , na podstawie której spółka nabywa prawa do wykorzystywania wartości niematerialnych - tj. praw własności intelektualnej franczyzodawcy (takich jak patenty, projekty, know-how , znaki towarowe, nazwy towarowe, domeny, prawa autorskie, bazy danych, logo, itp., dalej określanych łącznie jako: „IP”) wraz z bieżącym operacyjnym i strategicznym doradztwem oraz wsparciem pozwalającym na właściwe i efektywne korzystanie przez spółkę z IP udostępnionego jej w ramach franczyzy. Tym samym element wsparcia usługowego dotyczy jak najbardziej efektywnego zastosowania przez spółkę IP w jej codziennych operacjach dotyczących bezpośrednio produktów przez nią dystrybuowanych.W ocenie spółki wskazane opłaty franczyzowe nie będą podlegać ograniczeniu co do możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor KIS potwierdził prawidłowość tego stanowiska.Zgodnie z przepisem art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r.,- poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek.Dyrektor KIS wskazał, że zgodnie z art. 15e ust. 11 ustawy o CIT ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do: kosztów usług, opłat i należności, o których mowa w ust. 1, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.Podkreślono, że ustawa nie definiuje pojęcia kosztów uzyskania przychodów „bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi”.Decydującą przesłanką dla zastosowania wyłączenia przewidzianego w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT jest. Koszt taki należy rozumieć jako jeden z wielu innych wydatków niezbędnych do poniesienia w trakcie produkcji, czy dystrybucji danego dobra. Organ podkreślił również, żedanego towaru lub usługi.W omawianej interpretacji spółka bez ponoszenia opłat franczyzowych nie mogłaby dystrybuować produktów będących w jej portfolio, a tym samym osiągać przychodów stanowiącymi przedmiot jej podstawowej działalności gospodarczej.W konsekwencji, uznano, że ponoszenie opłat franczyzowych warunkuje prowadzenie przez spółkę działalności gospodarczej.