Wielkimi krokami zbliża się 21 lutego, a więc termin pierwszej płatności podatku dochodowego w roku kalendarzowym 2022. Kończy się wtedy także czas na zmianę formy opodatkowania. Tymczasem wielu podatników wciąż czeka na informacje od Głównego Urzędu Statystycznego o zaklasyfikowanie ich działalności do właściwego kodu PKWiU. Ze względu na dużą liczbę zapytań, czas na odpowiedź ze strony GUS jest wydłużony. Problem dotyczy zwłaszcza przedsiębiorców, którzy przeszli na ryczałt, ale też tych, którzy zastanawiają się, jaką stawkę podatku zastosować do pierwszej faktury wystawionej w styczniu dla swojego kontrahenta.

Przeczytaj także: Polski Ład a zmiana formy opodatkowania w 2022 r. - jak zgłosić i do kiedy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. whitelook - fotolia.com Dlaczego warto wybrać kwartalne rozliczanie się z fiskusem? Decyzji o wyborze częstotliwości rozliczeń nie trzeba zgłaszać przed nowym rokiem podatkowym. Wystarczy, że w zeznaniu rocznym zaznaczy odpowiednie pole. Dzięki temu termin na zapłacenie podatku wydłuży się do 20 kwietnia i nie zostaną naliczone odsetki z tytułu opóźnienia.

Korzystnym rozwiązaniem dla podatników oczekujących na odpowiedź od GUS może być zmiana trybu rozliczeń z fiskusem na kwartalne. Co ważne,. Przedsiębiorca wskazuje to dopiero składając zeznanie podatkowe. Może więc zdecydować, że będzie w danym roku rozliczać się kwartalnie np. ze względu na wydłużony okres oczekiwania na odpowiedź z GUS. Wystarczy, że w zeznaniu rocznym zaznaczy odpowiednie pole.Warto pamiętać, że przejście na rozliczenia kwartalne nie oznacza, że płatność za pierwszy kwartał musi zostać dokonana w całości w jednym terminie, czyli do 20-tego kwietnia.Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby wpłacać zaliczki na podatek np. co miesiąc.Takie rozwiązanie będzie szczególnie pomocne w pierwszym kwartale, kiedy wielu przedsiębiorców będzie czekało na określenie PKWiU i właściwej stawki ryczałtu. Może być też przydatne dla tych, którzy wolą uniknąć konieczności zapłacenia znacznej sumy naraz – część należności mogą zapłacić w lutym, a część w marcu.Przedsiębiorcy powinni też mieć na uwadze, że według interpretacji GUS stawka ryczałtu może być większa niż ta, według której przedsiębiorca do tej pory się rozliczał. Wówczas wystąpi konieczność dopłaty podatku.