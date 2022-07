Jaka zaliczka na podatek dochodowy od firmy za czerwiec 2022 r.?

Nowelizacja przepisów Polskiego Ładu wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku. Jednak część przepisów będzie obowiązywała z datą wsteczną - od 1 stycznia bieżącego roku. Mimo tego przedsiębiorcy odczują zmiany w opłacanym podatku już od czerwca. Z czego to wynika?

przedsiębiorcy na skali podatkowej będą mogli zastosować stawkę 12% PIT;

rozliczający się liniowo będą mogli odliczyć składkę zdrowotną zapłaconą od stycznia do czerwca przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec;

ryczałtowcy mogą obniżyć podstawę opodatkowania o składkę zdrowotną zapłaconą między 1 stycznia a 30 czerwca 2022 roku. Zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec płacone przez przedsiębiorców będą wyliczane już na nowych zasadach. Oznacza to, że:

Zmiany dla rozliczających się na skali podatkowej

Zmiany dla rozliczających się liniowo

Zmiany podatkowe dla ryczałtowców

Zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec, które należy opłacić do 20. dnia po zamkniętym miesiącu, będą wyliczane już na nowych zasadach. W praktyce oznacza to, że podatnicy rozliczający się na skali, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy za czerwiec, będą mogli zastosować nową 12% stawkę.Oblicz zaliczkę na PIT: Zaliczka na podatek dochodowy - zasady ogólne kalkulator Zmiany bezpośrednio po ich wprowadzeniu odczują także opodatkowani liniowo. Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy za czerwiec, będą mogli odliczyć składkę zdrowotną zapłaconą od stycznia do czerwca. Limit takiego odliczenia wynosi 8700 złotych w stosunku rocznym.Oblicz zaliczkę na PIT: Zaliczka na podatek dochodowy - podatek liniowy kalkulator Rozliczający się na ryczałcie również mogą obniżyć podstawę opodatkowania o składkę zdrowotną zapłaconą między 1 stycznia a 30 czerwca 2022 roku. Wynika to z faktu, że ryczałtowcy mogą obniżyć podstawę opodatkowania o połowę zapłaconej składki zdrowotnej. W lipcu, kiedy zapłacą podatek za czerwiec, będą przeliczać je już na nowych zasadach.Oblicz zaliczkę na PIT: Ryczałt ewidencjonowany - zaliczka na podatek kalkulator Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców deklarujących rozliczenie miesięczne, ale także rozliczających się kwartalnie, którzy w lipcu będą opłacać podatek za drugi kwartał roku.