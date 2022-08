Wraz z początkiem 2022 roku do ustawy PIT oraz CIT wprowadzona została ulga na ekspansję, nazywana również ulgą prowzrostową. Idea ulgi opiera się na założeniu, że w następstwie poniesienia określonych wydatków, stanowiących koszty uzyskania przychodów, dojdzie do zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

uczestnictwa w targach poniesione na:

a) organizację miejsca wystawowego,

b) zakup biletów lotniczych dla pracowników (pracowników i podatnika w przypadku ustawy PIT),

c) zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników (pracowników i podatnika w przypadku ustawy PIT; działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów. dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów; przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych; przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Ulga na ekspansję a reklama i sprzedaż w Internecie Ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa) opiera się na założeniu, że w następstwie poniesienia określonych wydatków, stanowiących koszty uzyskania przychodów, dojdzie do zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS potwierdził Spółce, że poniesione przez nią koszty związane z kampanią reklamową w Internecie oraz sprzedaż za pomocą platform internetowych, zmierzające do wypromowania oraz zwiększenia zainteresowania nowym produktem, będą miesić się w katalogu działań promocyjno-informacyjnych, o których mowa w art. 18eb ust. 7 pkt 2 ustawy CIT.

system reklamowy xxx, pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki xxx i na stronach współpracujących w ramach programu xxx. W ramach tego systemu Wnioskodawca zamierza publikować reklamy w sieci wyszukiwania, które są płatne za każde kliknięcie reklamy tekstowej i graficznej w wynikach wyszukiwarek opartych o silnik wyszukiwarki xxx, a także w sieci reklamowej, tj. reklamy tekstowe, graficzne oraz wideo będą płatne za kliknięcie lub wyświetlenie na portalach internetowych, tj. portalach informacyjnych, portalach wideo, blogach etc;

system reklamowy, który umożliwia tworzenie i precyzyjne kierowanie reklam graficznych i tekstowych, które będą pojawiały się na xxx, xxx, xxx oraz xxx, tj. serwisach należących do amerykańskiego konglomeratu technologicznego xxx;

system reklamowy działające w serwisie xxx. Oferty sponsorowane rozliczane są jako opłata za wystawienie oferty, a w przypadku reklamy graficznej rozliczane za każde kliknięcie w reklamę,

Stosowanie przepisów art. 18eb ustawy CIT i art. 26gb ustawy PIT umożliwia podatnikom (osobom prawnym, jak i przedsiębiorcom - osobom fizycznym), na określonych w nich warunkach, odliczenie od podstawy opodatkowania w CIT (podstawy obliczenia podatku – w PIT) wydatków, będących kosztami podatkowymi w rozumieniu ww. ustaw o podatkach dochodowych, związanych ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów, do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej), nie więcej niż 1 mln zł.Zgodnie z art. 18eb ust. 7 ustawy CIT i art. 26gb ust. 7 ustawy PIT, za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:W interpretacji indywidualnej wydanej 30 czerwca 2022 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.188.2022.2.BS, spółka przedstawiła Dyrektorowi KIS zdarzenie przyszłe, zgodnie z którym zamierza wprowadzić na rynek swój nowy produkt (wytworzony przez spółkę). W związku z tym spółka zamierza ponieść koszty związane z prowadzeniem działań reklamowych zmierzających do wypromowania oraz zwiększenia zainteresowania nowym produktem. Działania reklamowe , jak wskazano, w głównej mierze mają być prowadzone za pośrednictwem sieci Internet. Sprecyzowano, że będą to następujące systemy:Spółka wskazała także, że sprzedaż jej nowego produktu będzie odbywała się również za pośrednictwem portalu sieci xxx oraz xxx. Warunkiem koniecznym do promowania produktów na tych portalach jest uiszczenie prowizji od sprzedaży.Dyrektor KIS potwierdził Spółce, że poniesione przez nią koszty będą miesić się wówczas w katalogu działań promocyjno-informacyjnych, o których mowa w art. 18eb ust. 7 pkt 2 ustawy CIT i czynności te mają związek z wprowadzeniem na rynek produktu spółki.Można zatem uznać, że omawiana interpretacja jest pozytywnym przetarciem szlaków dla innych podmiotów wprowadzających własne produkty na rynek i rozważających ich ekspansję kampanią reklamową w Internecie oraz sprzedaż za pomocą platform internetowych.