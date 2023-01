Przedsiębiorcy są zniechęcani do Estońskiego CIT-u - ostrzegają eksperci Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Kontrowersyjne interpretacje "ukrytych zysków" i "wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą" wydawane przez organy podatkowe są coraz częściej niekorzystne dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów zachęca, a Krajowa Administracja Skarbowa zniechęca. Przedsiębiorcy nie są pewni Estońskiego CITu

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gina Sanders - Fotolia.com Estoński CIT - MF namawia a kontrowersyjne interpretacje podatkowe zniechęcają W opinii ekspertów Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie mechanizm podatkowy, jakim jest Estoński CIT jest przez wielu przedsiębiorców oceniany bardzo pozytywnie - problemem pozostaje jednak interpretacja niektórych sformułowań, która bardzo często jest różna w zależności od tego, przez jaki organ wydawane są decyzje. Dochodzi więc do absurdalnych sytuacji, że Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z takiej formuły rozliczenia, by potem Krajowa Administracja Skarbowa ją podważała.

Postulat wydania interpretacji ogólnej lub nowych objaśnień podatkowych

Estoński CIT od roku robi się coraz bardziej popularny, gdyż w swoich założeniach jest fenomenalnym uproszczeniem rozliczeń podatkowych – przekonują eksperci Północnej Izby Gospodarczej. Martwiące jest więc to, że interpretacje podatkowe wydawane przez organy podatkowe są coraz częściej niekorzystne dla przedsiębiorców. Mowa o interpretacji pojęcia „ukrytych zysków” i „wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą”.– mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.– dodaje Hanna Mojsiuk.Jak mówią eksperci Północnej Izby Gospodarczej Estoński CIT to rozwiązanie pozytywne, bo opodatkowuje wyłącznie zyski wypłacone wspólnikom. Daje to w istocie duży impuls rozwojowy dla tych spółek, których właściciele chcą reinwestować zyski, rezygnując z ich wypłaty. Oczywiście nie oznacza to braku opodatkowania – ta nowa forma opodatkowania przesuwa obowiązek zapłaty podatku dopiero na moment podjęcia uchwały o wypłacie zysku.– mówi Michał Wojtas, ekspert podatkowy i skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.– dodaje Michał Wojtas.Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie oczekuje od Ministra Finansów wydania ogólnej interpretacji prawa podatkowego, która wyjaśniłaby sposób rozumienia definicji „ukrytych zysków”, które odnoszą się do wszelkich świadczeń mających związek z prawem do udziału w zysku spółki. Definicja ta zawiera bowiem otwarty katalog przykładowych „ukrytych zysków” co na przykładzie wydawanych interpretacji prowadzi do dowolnej interpretacji analizowanych stanów faktycznych.Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie interpretacji zdarzeń ujmowanych jako „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.– mówi Michał Wojtas, ekspert podatkowy i skarbnik Północnej Izby Gospodarczej.