Dywidendy ze spółki na estońskim CIT a mechanizm pomniejszenia podatku

Spółki na ryczałcie od dochodów spółek wypłacając swoim wspólnikom zaliczki z tytułu dywidendy wypracowanej w okresie opodatkowania estońskim CIT mogą stosować mechanizm pomniejszenia zryczałtowanego podatku. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 13 maja 2024 r. interpretacji indywidualnej.

Możliwość pomniejszenia podatku

Spółka na estońskim CIT ma prawo do zastosowania pomniejszenia

Podsumowanie

Spółka z o.o. postanowiła w 2024 roku przejść na ryczałt od dochodów spółek ( estoński CIT ). Złożyła naczelnikowi urzędu skarbowego odpowiednie zawiadomienie na formularzu ZAW-RD. Zapytała również Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy po przejściu na estoński CIT, wypłacając swoim wspólnikom (osobom fizycznym) zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy – będzie mogła pomniejszać podatek dochodowych należy od wspólnika o stosowny procent podatku dochodowego zapłaconego przed spółkę. Zgodnie z art. 30a ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat podzielonych zysków spółki, osiągniętych w okresie opodatkowania estońskim CIT, jeżeli pochodzą one z podziału zysków z tego okresu, pomniejsza się o kwotę stanowiącą: a) 90 proc. kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki (będącej małym podatnikiem lub rozpoczynającym prowadzenie działalności), z którego przychód ten został uzyskany; albo b) 70 proc. (w przypadku zysków spółek o statusie podatnika innym niż mały lub rozpoczynający prowadzenie działalność).Spółka wskazała na art. 41 ust. 4ab ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dokonując wypłaty należności z tytułu podzielonych zysków osiągniętych w okresie opodatkowania estońskim CIT jest obowiązana jako płatnik pobierać zryczałtowany podatek dochodowy z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 19 ustawy o PIT.By na pytanie spółki odpowiedzieć Dyrektor KIS przywołał . „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek” z 23 grudnia 2021 roku. Zawiera on wyjaśnienie, że dla celów ryczałtu wypłacone zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uważa się za dochód z tytułu podzielonego zysku, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 1. CIT. W konsekwencji, pojęciem należności (wypłat) z tytułu podzielonych zysków spółki, o których mowa w art. 30a ust. 19 i art. 41 ust. 4ab ustawy o PIT w aktualnym brzmieniu objęte są także zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.Finalnie DKIS zgodził się ze spółką, że przy wypłacie wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy wypracowanej w okresie gdy spółka była na estońskim CIT, będzie zobowiązana jako płatnik do poboru 19 proc. PIT, ale z prawem do zastosowania 90 proc. lub 70 proc. pomniejszenia, o którym mowa w art. 30a ust. 19 ustawy o PIT (interpretacja indywidualna DKIS z 13 maja 2024 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.259.2024.1.BS).To kolejna korzystna dla podatników interpretacja podatkowa dotyczącą możliwości dokonania potrącenia, gdy zaliczkę na dywidendę wypłaca spółka estońska. Dla przypomnienia, początkowo, czyli w roku 2021, organy podatkowe konsekwentnie odmawiały prawa stosowania takiego potrącenia co do zaliczek. Stąd od 2022 r. zmieniono przepisy w tym zakresie, doprecyzowując treść art. 30a ust. 19 PIT. Początkowo przepis dotyczył odliczania odpowiednio 90 proc. lub 70 proc. należnego ryczałtu od dochodów spółek od PIT wspólnika z tytułu wypłaconej dywidendy. Obecnie (czyli od roku 2022) - mowa jest o odliczaniu części ryczałtu od PIT wspólnika z tytułu podzielonego zysku spółki.Praktyka świadczy jednak o tym, że płatnicy obawiając się zmiany tej korzystnej linii interpretacyjnej wolą na zimne dmuchać i zabiegają o ograniczenia ryzyka podatkowego spółki poprzez uzyskanie własnej interpretacji wciąż nie prostych przepisów.