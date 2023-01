Krajowy System e-Faktur wielkim wyzwaniem dla firm

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur budzi obawy przedsiębiorców. Chodzi m.in. o objęcie obowiązkiem elektronicznego fakturowania także firm, które nie mają w Polsce siedziby, system kar pieniężnych czy sposób postępowania w przypadku awarii systemu. Wątpliwości związane z brzmieniem przepisów projektu ustawy muszą zostać wyjaśnione na etapie konsultacji społecznych - uważa Konfederacja Lewiatan.

Obecnie wystawianie i przesyłanie faktur ustrukturyzowanych obowiązuje już w kilku krajach Unii Europejskiej. Polscy przedsiębiorcy (podatnicy podatku VAT) mogą stosować to rozwiązanie w ramach dobrowolności od stycznia 2022 r., natomiast od 2024 r. będą mieli taki obowiązek.

Trwają konsultacje społeczne projektu ustawy wdrażającej Krajowy System e-Faktur . KSeF jest systemem teleinformatycznym Ministerstwa Finansów służącym do wystawiania, przechowywania i przesyłania faktur. Konfederacja Lewiatan przekazała do Ministerstwa Finansów liczne uwagi zgłoszone przez przedsiębiorców.– mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Doświadczenie pokazuje, że przy tak złożonych projektach, problem z dostępnością systemu będzie chlebem powszednim. Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem, podczas awarii KSeF podatnicy zobowiązani będą wystawiać faktury w formacie XML i dostarczać nabywcy w uzgodniony z nim sposób. Następnie faktury te będą przekazywane do KSeF w ciągu 7 dni od przywrócenia działania systemu. Zdaniem Lewiatana konieczne jest zapewnienie przedsiębiorcom w odpowiednim czasie informacji o problemach i terminach trwania awarii KSeF. Ważne będzie stworzenie specjalnego interfejsu komunikacyjnego w tym zakresie. Ponadto, należy zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na przejście z awaryjnej procedury wystawiania faktur poza KSeF na wystawianie faktur bezpośrednio w KSeF np. w sytuacji, gdy awaria trwała krócej niż zakładano.W praktyce mogą bowiem pojawić się rozbieżności pomiędzy datą wystawienia faktury ustrukturyzowanej a datą wystawienia faktury powszechnie uznawaną w systemach finansowo-księgowych. Ta dwubiegunowość w dacie wystawienia faktury może powodować niespójności dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego a tym samym wykazywanie faktur w nieprawidłowym okresie rozliczeniowym, stosowanie nieprawidłowych kursów walut w przypadku kwot wyrażonych w walucie obcej, a także niezgodność danych, które należy zawrzeć w pliku JPK_V7M.W przypadkach gdy odbiorca faktury nie będzie obowiązany do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, faktura ustrukturyzowana będzie udostępniana odbiorcy w postaci z nim uzgodnionej. W przypadku użycia faktury ustrukturyzowanej poza KSeF, podatnik będzie obowiązany do oznaczenia tej faktury w sposób umożliwiający weryfikację danych z faktury wystawionej przy użyciu KSeF.W praktyce mogą pojawić się wątpliwości podatników co do zakresu danych, które powinny znaleźć się w wizualizacji a także możliwości zamieszczenia dodatkowych danych. Może bowiem istnieć potrzeba biznesowa uwzględnienia pewnych danych w wizualizacji faktury, które nie są zawarte w samej fakturze.gdy sprzedaż zostanie zaewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej i po stronie sprzedawcy wystąpi obowiązek wydania paragonu nabywcy a równocześnie nabywca zażąda wystawienia faktury. Z uwagi na konieczność wystawienia faktury w KSeF może być ona dostarczona do nabywcy już po sprzedaży. W takich przypadkach wymóg ewidencjonowania sprzedaży na kasie stanowiłby dodatkowe obciążenie dla podatnika nie przekazując jednocześnie organom podatkowym żadnych nowych danych dotyczących transakcji.Karanie nieprawidłowości w strukturze faktury XML, utworzonej w okresie awarii KSeF , gdyby faktura nie przeszła walidacji, jest zbyt dotkliwe dla przedsiębiorców. W zamian należy rozważyć rozwiązanie, które dałoby podatnikom możliwość poprawienia błędu w pliku XML i złożenia go za pośrednictwem KSeF zgodnie z odpowiednimi wymogami. Jednocześnie, kary nie powinny obejmować podatników, którzy dokonali błędnej oceny swojej obecności w Polsce dla potrzeb rozpoznania stałego miejsca prowadzenia działalności.– dodaje Anna Słomińska – Wernik.