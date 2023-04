Interpretacja ogólna dotycząca raportowania struktury spółek nieruchomościowych - co z niej wynika?

W 2022 r. wprowadzono przepisy dotyczące obowiązkowego raportowania struktury właścicielskiej spółek nieruchomościowych. Od wejścia w życie przepisy budziły szereg wątpliwości, szczególnie w kwestii celu ich wprowadzenia, zakresu raportowania oraz podmiotów zobowiązanych do raportowania. Dodatkowo pomimo wejścia w życie przepisów, nie wprowadzono jakichkolwiek formularzy do raportowania, w związku z tym w początkowym okresie pojawiło się szereg pytań dotyczących sposobu raportowania. Przepisy były na tyle problematyczne, że po roku od ich wprowadzenia Ministerstwo Finansów wydało w lutym 2023 r. interpretację ogólną nr DD5.8203.7.2022 w sprawie obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach. Co wynika z nowej interpretacji?

Spółka nieruchomościowa

w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność: na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł,

w przypadku innych podmiotów: na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

Raportowanie struktury właścicielskiej spółek nieruchomościowych

W ocenie Ministra Finansów obowiązek informacyjny dotyczy zarówno podmiotów będących polskimi rezydentami podatkowymi, jak i podmiotów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi. Zdaniem MF przez "podatnika", należy rozumieć podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio udziały lub akcje w spółce nieruchomościowej.

Wątpliwości podatników

W pierwszej kolejności należy wskazać, że definicja spółki nieruchomościowej została precyzyjnie określona w przepisach ustaw o podatku dochodowym. Zgodnie z ustawami spółka nieruchomościowa to spółka obowiązana do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, która spełnia następujące warunki:W związku z tym podmioty posiadające nieruchomości i je wynajmujące powinny dokonać analizy, w pierwszej kolejności pod kątem spełnienia warunków uznania jej za spółkę nieruchomościową.Przepisy dotyczące raportowania struktury spółek nieruchomościowych zostały zawarte w art. 27 ust. 1e ustawy o CIT oraz art. 45 ust. 3f ustawy o PIT.Zgodnie z tymi przepisami spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w takiej spółce udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw oraz o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze. Informację do KAS należy przekazać w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej.Wprowadzone przepisy są jasne w zakresie spółki nieruchomościowej, ale zdecydowanie nie wyjaśniają co należy rozumieć przez podatnika. W szczególności problematyczne jest czy dla zaistnienia obowiązku informacyjnego wystarczający jest sam fakt posiadania udziałów (akcji) lub innych praw w spółce nieruchomościowej, czy też konieczne jest istnienie obowiązku podatkowego w Polsce z jakiegokolwiek tytułu w roku podatkowym, którego dotyczy ta informacja.W ocenie Ministra Finansów wyrażonej w interpretacji ogólnej Nr DD5.8203.7.2022 z dnia 23 lutego 2023 r., w związku z brakiem orzecznictwa sądowego w tym zakresie, kierując się koniecznością zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego, konieczne jest aby wskazany obowiązek informacyjny dotyczył zarówno podmiotów będących polskimi rezydentami podatkowymi, jak i podmiotów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podmiotów nieposiadających miejsca zamieszkania albo siedziby lub zarządu na terytorium Polski.Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów przez „podatnika”, należy rozumieć podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio udziały lub akcje w spółce nieruchomościowej. Należy zwrócić uwagę, że Ministerstwo w interpretacji nie odnosi się do „podatnika” lecz do „podmiotu”, zatem rozszerza tym samym literalną wykładnię przepisu i powołuje się na wykładnię celowościową.W kontekście minimalnego progu posiadanych praw (udziałów, akcji, tytułów uczestnictwa lub innych praw) w wysokości 5%, wskazuję, iż w celu jego obliczenia należy zsumować prawa posiadane w spółce nieruchomościowej w sposób pośredni z prawami posiadanymi bezpośrednio.Jeżeli więc podmiot posiada udziały lub akcje w spółce nieruchomościowej obowiązek informacyjny powstaje bez względu na to, czy w roku podatkowym, na koniec którego składana jest informacja, został uzyskany przychód (dochód) z tego udziału z jakiegokolwiek tytułu. Innymi słowy istotne jest posiadanie udziałów w spółce nieruchomościowej, a nie osiąganie przychodów. Stanowi to duży wymóg administracyjny szczególnie dla spółek „technicznych”.Ponadto Ministerstwo Finansów wskazuje, że obowiązek informacyjny ciążący na podatnikach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej nie dotyczy podatników zwolnionych z podatku CIT. Dodatkowo w przypadku podatkowych grup kapitałowych obowiązki informacyjne stosuje się nie do samej grupy, lecz do spółek wchodzących w skład takiej grupy.