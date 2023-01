Fakt przyjęcia zwrotu towaru od klienta, który nie posiada dowodu dokumentującego zakup tego towaru (paragonu), automatycznie nie niweczy prawa Spółki do obniżenia podstawy opodatkowania i dokonania korekty (zmniejszenia) VAT należnego. Paragon mogą zastąpić tutaj inne dowody potwierdzające dokonanie zakupu towaru - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.06.2022 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.161.2022.2.KP

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

oświadczenia klientów, które zawierają m.in. datę sprzedaży i datę dokonania zwrotu towaru oraz stanowią potwierdzenie, że zwracany towar został zakupiony w sklepie Spółki, a paragon fiskalny został zgubiony,

informację dotyczącą ilości i nazwy zwracanego towaru oraz jego kodu (pozwalającego zidentyfikować w systemie rodzaj danego towaru tj. między innymi jego cenę netto, należny VAT, cenę brutto),

informację na temat wartości brutto zwracanego towaru oraz wysokości podatku należnego ujętego w cenie tego towaru,

zwracaną klientowi kwotę brutto oraz kwotę podatku należnego ujętego w zwracanej kwocie,

potwierdzenie przekazania na rzecz klienta środków za zwrócony towar,

protokół przyjęcia zwrotu towaru podpisany przez sprzedawcę i klienta zwracającego towar.

numer danego pokwitowania,

nr kasy,

nazwa towaru,

ilość zwracanego towaru,

datę zwrotu i godzina zwrotu,

wartość brutto towaru, który podlega zwrotowi lub wartość brutto towaru (bądź usługi) stanowiącego przedmiot reklamacji,

podsumowanie zwracanych kwot,

informacja o przekazaniu na rzecz klienta środków pieniężnych za zwrócony towar,

podpis klienta.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Adam Gregor - Fotolia.com Zwrot towaru bez paragonu fiskalnego a rozliczenie podatku VAT Brak paragonu zakupu towaru nie niweczy prawa sprzedawcy do zmniejszenia VAT należnego o wartość zwróconego towaru przez klienta. Musi on jednak w swojej dokumentacji posiadać dowody potwierdzające na to, że towar faktycznie został zakupiony u niego, jakiego rodzaju to był towar oraz o jakiej wartości. W tym celu należy sporządzić specjalny protokół, a zwrot ująć w odpowiedniej ewidencji.

Spółka zajmuje się sprzedażą detaliczną towarów – jest właścicielem sieci sklepów z artykułami do majsterkowania, budowy, remontu, urządzania domu, pielęgnowania ogrodu etc. Sprzedaż ewidencjonuje na kasach fiskalnych – paragony zakupu są wydawane klientom.Spółka opracowała wewnętrzną procedurę, która reguluje zasady zwrotu towarów. Klienci dokonując zwrotu co do zasady okazują paragon fiskalny dokumentujący zakup w danym sklepie spółki. Niekiedy jednak spółka przyjmuje zwrot również bez takiego dowodu zakupu – na podstawie zamówienia (w szczególności internetowego) czy dowodu zapłaty kartą. Tutaj do pokwitowania zwrotu konieczne jest dołączanie kserokopii dowodu, na podstawie którego zidentyfikowano transakcje oraz wydruk kopii paragonu zidentyfikowanego w systemie kasowym. Ponadto do zwrotu wystawiane jest pokwitowanie zwrotu podpisywane przez Klienta, które stanowi jednocześnie protokół zwrotu.Prowadzona ewidencja zwrotu towarów zawiera m.in.:Protokół zwrotu towaru zawiera:Spółka zadała pytanie, czy w przypadku takich zwrotów towarów bez posiadania paragonu zakupu będzie uprawniona do zmniejszenia podatku należnego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów