Działalność sezonowa to specyficzna forma przedsiębiorczości, która prowadzona jest przez ograniczony czas w roku, np. przez wakacje czy ferie zimowe. Sezonowi przedsiębiorcy dostosowują się do preferencji i zachowań klientów, wykorzystując tym samym okazję na dodatkowy zarobek. Ekspertka z firmy inFakt tłumaczy, z jakimi konsekwencjami podatkowymi wiąże się działalność sezonowa oraz wyjaśnia, czy prowadząc ją, trzeba otwierać działalność gospodarczą.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest działalność nierejestrowana i kto może z niej skorzystać?

Czy prowadząc działalność nierejestrowaną należy ją gdzieś zgłosić lub opłacać składki ZUS?

Jaki jest obecnie limit przychodów na działalności nierejestrowanej?

Jakie są obowiązki księgowe na działalności nierejestrowanej?

Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną?

Kiedy należy zarejestrować działalność sezonową?

Jakie składki płaci przedsiębiorca sezonowy?

Co to jest działalność nierejestrowana i kto może z niej skorzystać?

Jeśli w czasie wakacji chcemy otworzyć budkę z lodami czy goframi, to nie musimy rejestrować takiej działalności. Jeśli jednak zarabiamy ponad 2,7 tys. zł miesięcznie to musimy wpisać budkę do rejestru CEIDG. Mamy na to 7 dni od momentu przekroczenia progu dochodu – tłumaczy Patrycja Gwizdek, specjalistka ds. podatkowych w firmie inFakt.

Kliknij, aby powiekszyć fot. sonyachny - fotolia.com Działalność sezonowa i działalność gospodarcza nierejestrowana - kiedy, dla kogo, jakie obowiązki? Działalność sezonowa to popularna forma prowadzenia biznesu, m.in. w wakacje. Przedsiębiorcy mogą wykonywać ją bez konieczności rejestracji firmy w CEIDG. To rozwiązanie dla osób, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej oraz w ramach działalności sezonowej nie przekroczą miesięcznego limitu 2,7 tys. zł. przychodów ze sprzedaży towarów lub usług.

Jakie są obowiązki księgowe na działalności nierejestrowanej?

prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży,

przestrzeganie praw konsumentów,

wystawianie faktury lub rachunku na życzenie kupującego,

rozliczanie przychodów w zeznaniu rocznym PIT-36.

Jakie składki płaci przedsiębiorca sezonowy?

Osoby, którym skończył się preferencyjny okres opłacania składek społecznych, mogą skorzystać z tzw. Małego ZUS Plus. Jest to możliwość opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Rozwiązanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców o przychodach, które nie przekraczają 120 tys. zł za poprzedni rok – wskazuje ekspertka inFakt.

Koniec wakacji i działalności

Dobrym rozwiązaniem dla osób, które prowadzą działalność sezonową lub chciałyby wykorzystać okazję na rozwinięcie swojego przyszłego biznesu, może okazać się praca w ramach działalności nierejestrowanej . Jest to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. To rozwiązanie przeznaczone jest dla osób, któreoraz które w ramach tej działalności nie przekroczą miesięcznego limitu maksymalnych przychodów ze sprzedaży towarów lub usług, wynoszącego od lipca 2023 roku 2,7 tys zł.Oprócz wpisu do CEIDG, po przekroczeniu limitu nowy przedsiębiorca musi także dopilnować dodatkowych formalności, tj.. Wciąż może jednak skorzystać z dodatkowych przywilejów finansowych np. preferencyjnych składek ZUS.Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, co na etapie rozwijania biznesu może być dużym ułatwieniem finansowym, boNatomiast pomimo braku konieczności rejestrowania firmy. Są to m.in.Warto wspomnieć, że w rozliczeniu rocznym w ramach działalności nierejestrowanej przedsiębiorca ma możliwośćponiesione w związku z zarobionymi środkami.Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może skorzystać z, która polega na płaceniu przez 6 miesięcy jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przywilej dotyczy osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy oraz takich, które nie wykonują pracy dla swojego byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku.Po 6 miesiącach ulgi na start, przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS, czyli tzw., z którego może korzystać przez kolejne 24 miesiące. Od lipca 2023 roku Mały ZUS wynosi 341,72 zł. Dla porównania duży ZUS w 2023 roku wynosi 1.418,48 zł.W ramach działalności sezonowej firma prowadzona jest jedynie przez kilka miesięcy.– podkreśla Patrycja Gwizdek.Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że. Ponadto, podczas zawieszenia działalności okres przysługującej ulgi w ZUS nadal upływa. W związku z tym do czasu korzystania z ulg wlicza się czas zawieszenia działalności.