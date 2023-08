Rozliczanie wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych na gruncie VAT

W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie jak prawidłowo w ramach procedury uproszczonej rozliczać transakcje o charakterze międzynarodowym, w których uczestniczą trzy podmioty a towar przemieszczany jest od pierwszego do ostatniego w ramach Unii Europejskiej.

Czym jest wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?

trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności ,

zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że ten , przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Rozliczanie wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych

dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT,

drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,

drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka,

ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,

ostatni w kolejności podatnik VAT został wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

węgierski dostawca –> niemiecki sprzedawca –> polski podatnik

obrót (bez kwoty podatku) z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy w rozumieniu art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz kwotę podatku przypadającą na tę dostawę, która stanowi u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

nazwę i adres drugiego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej.

węgierski dostawca –> niemiecki sprzedawca –> polski podatnik –> polski nabywca końcowy

O wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej mówimy wtedy, gdy spełnia one następujące warunki, określone w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT:W przypadku transakcji trójstronnych dochodzi do dwóch odrębnych dostaw w sensie prawnym, ale do jednego faktycznego przemieszczenia i wydania towaru. Jej uczestnikami są natomiast trzy podmioty, z których każdy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT EU w innym państwie członkowskim.Transakcje trójstronne mogą być rozliczane albo na zasadach ogólnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących sposobu opodatkowania tzw. zwykłych transakcji łańcuchowych bądź też zgodnie z procedurą uproszczoną, która uregulowana została w art. 135-138 ustawy i VAT.Procedura uproszczona polega na tym, że ostatni w kolejności podmiot rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugi w kolejności podmiot i znajduje zastosowanie, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:W podanym przykładzie będziemy mieli do czynienia z wewnątrzwspólnotową transakcją trójstronną , a polski podatnik jako trzeci podmiot w łańcuchu powinien rozpoznać WNT i rozliczyć z tego tytułu podatek VAT.Ponadto, konieczne będzie dopełnienie obowiązków przewidzianych w art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT – w prowadzonej ewidencji sprzedaży, oprócz danych określonych w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT uwzględnić należy:Zastanówmy się teraz, czy sposób rozliczenia podatku VAT ulegnie zmianie, jeżeli polski podatnik będzie odsprzedawała zakupiony od zagranicznego kontrahenta towar na rzecz krajowego nabywcy.Należy bowiem pamiętać, że w transakcjach trójstronnych mogą brać udział tylko 3 podmioty. Ich większa liczba wyklucza możliwość zakwalifikowania takiej dostawy do kategorii transakcji trójstronnych, a tym samym wyłącza możliwość zastosowania w celu jej rozliczenia procedury uproszczonej.Innymi słowy, transakcja łańcuchowa pomiędzy czterema podmiotami, przy założeniu, że transport odbywa się bezpośrednio od pierwszego do czwartego, nie może korzystać z uproszczenia dla transakcji trójstronnej, w której z założenia uczestniczyć mogą wyłącznie trzy podmioty. Polski podatnik rozpozna zatem sprzedaż krajową. Do wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej doszłoby, gdyby transport towaru kończył się w magazynie polskiego podatnika i wówczas należałoby rozpoznać WNT wykazując je w JPK oraz informacji podsumowującej.