Wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej 2023 to nawet 800 zł. Czy trzeba od niego płacić podatek?

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła stawki za pracę w komisjach wyborczych w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października. W porównaniu z rokiem 2019 wynagrodzenia wzrosły nawet o 75 proc. Termin zgłoszeń dla członków komisji mija 15 września.

Z tego artykułu dowiesz się:

Ile zarobi członek komisji wyborczej w 2023 roku?

Czy od wynagrodzenia za pracę w komisji wyborczej należy zapłacić podatek?

Czy dietę za udział w komisji wyborczej należy uwzględnić w rocznym zeznaniu PIT?

Kto może zasiadać w komisji wyborczej?

Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Podatek od pracy w komisji nie obowiązuje

Kliknij, aby powiekszyć fot. Christian Schwier - Fotolia.com Wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej: czy trzeba od niego płacić podatek? Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że za pracę w komisjach wyborczych podczas głosowania 15 października będzie można zarobić: 800 zł jako przewodniczący/-a komisji; 700 zł jako wiceprzewodniczący/-a; 600 zł jako członek komisji. Kwoty te wzrosły odpowiednio o 300 zł i 250 zł w porównaniu ze stawkami z wyborów w 2019 roku. Zgodnie z polskim prawem wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej jest zwolnione z opodatkowania.

Kto może zasiadać w komisji i jak zostać członkiem komisji wyborczej?

W nadchodzących wyborach można zarobić odpowiednio 800 zł jako przewodnicząca/-y, 700 zł jako wiceprzewodnicząca/-y i 600 zł jako członek komisji wyborczej. Wynagrodzenia te są wypłacane nie tylko za pracę w komisjach, ale też za uczestnictwo w szkoleniach, koniecznych do pełnienia tych ról.Względem poprzednich wyborów parlamentarnych z 2019 roku stawki wzrosły o 300 zł dla przewodniczących i zastępców oraz o 250 zł dla członków komisji.Według przepisów wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej jest dietą.– tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2019 roku potwierdza, że do pełnienia obowiązków społecznych zalicza się także udział w pracach instytucji takich jak samorząd terytorialny czy komisje wyborcze. Zwolnienie podatkowe dotyczy więc także pracy w komisji.Funkcję członka komisji wyborczej, przewodniczącej lub przewodniczącego, a także wiceprzewodniczącej lub wiceprzewodniczącego mogą pełnić osoby, które nie kandydują w wyborach. Pozostałe warunki członkostwa to bycie pełnoletnim i posiadanie obywatelstwa polskiego, z pełnymi prawami publicznymi i wyborczymi. Konieczne jest również przejście odpowiednich szkoleń przed rozpoczęciem pracy w komisji.Samo zgłoszenie się do komisji wyborczej nie oznacza jednak automatycznej akceptacji. Komisarz wyborczy w danej komisji musi ocenić, czy kandydatka lub kandydat spełnia wymagane warunki. Jeśli jest więcej chętnych, którzy spełniają wymogi niż miejsc, odbywa się losowanie spośród wszystkich zgłoszonych do danej komisji.Termin zgłoszeń do komisji wyborczych mija 15 września. Aby ubiegać się o bycie członkiem komisji, należy skontaktować się z komitetem wyborczym. Można również samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu w urzędzie gminy lub odpowiedniemu komisarzowi wyborczemu, który w przypadku niewystarczającej liczby osób w komisji wykorzysta kandydaturę wyborcy. Obwodowe Komisje Wyborcze mają zostać powołane do 25 września.