PIT kasowy już obowiązuje

Od 1 stycznia 2025 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej metody rozliczeń, jaką jest PIT kasowy. Do polskiego porządku prawnego wprowadziła go Ustawa z dnia 27 września 2024 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tymi przepisami zapłata podatku dochodowego może zostać odroczona nawet na 2 lata. Czy metoda kasowa uchroni firmy przed utratą płynności finansowej i stanie się skutecznym narzędziem do walki z zatorami płatniczymi?

Na czym polega pit kasowy?

Kto może skorzystać z PIT-u kasowego

skali podatkowej,

IP BOX,

podatku liniowego,

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Skorzystają z niego jedynie przedsiębiorcy, których przychód za poprzedni rok podatkowy nie przekroczył 1 mln zł. PIT kasowy będzie również dostępny dla nowopowstałych firm.

Warunki przejścia na PIT kasowy

Obowiązki związane z metodą kasową

PIT kasowy zmusi przedsiębiorców do stałego monitorowania wpływów i łączenia ich z fakturami. W CashDirector jesteśmy w stanie uprościć to zadanie. Nasz system księgowy jest zintegrowany z systemem transakcyjnym banku, dlatego klient nie będzie musiał przesyłać nam płatności dokonanych z firmowego konta. Dzięki temu przejmiemy obowiązek łączenia płatności z fakturami, a zaangażowanie klienta będzie zmniejszone do minimum.

PIT kasowy a koszty

Wady i zalety PIT-u kasowego

Metoda kasowa może się sprawdzić u tych przedsiębiorców, którzy są dobrze zorganizowani, a skala ich działalności jest mała lub średnia. Przedsiębiorcy wystawiający dużą liczbę faktur mogą napotkać problemy z ich prawidłową ewidencją, dlatego decyzję o przejściu na PIT kasowy warto skonsultować ze swoim księgowym prowadzącym. Podpowie on, czy ta forma jest dla klienta korzystna, czy lepiej pozostać przy metodzie memoriałowej i wspierać się innymi rozwiązaniami, takimi jak np. ulga na złe długi.

