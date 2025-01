Kasowy PIT - wniosek do 20 lutego

Od stycznia tego roku przedsiębiorcy zyskali możliwość skorzystania z nowej formy rozliczeń podatkowych, tzw. PIT kasowego. To długo oczekiwana zmiana, dzięki której osoby prowadzące firmy będą płacić podatek nie po wystawieniu faktury, ale dopiero po jej uregulowaniu przez kontrahenta. Nowa regulacja ma poprawić płynność finansową głównie mniejszych firm. Czy będzie to przełom w zarządzaniu ich finansami? Wyjaśniamy, kto może skorzystać z PIT kasowego oraz jakie warunki trzeba spełnić i jakie pułapki mogą się z nim wiązać.

Warto pamiętać o jeszcze jednym wymogu. Co prawda podatek będzie można odprowadzać dopiero po zapłaceniu faktur, ale nowe przepisy nakładają na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wpłat od kontrahentów. Każdy, kto zdecyduje się na tego typu rozwiązanie, będzie zobowiązany ściśle monitorować płatności za wystawione faktury. Poza tym, nawet w przypadku braku płatności – po dwóch latach od wystawienia faktury lub z chwilą likwidacji działalności gospodarczej, podatek trzeba będzie zapłacić – wyjaśnia Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy PITax.

PIT kasowy to nowy sposób rozliczania podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca zapłaci podatek dochodowy dopiero wtedy, gdy jego kontrahent ureguluje należność za fakturę. Dotychczas firmy musiały odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy oraz VAT po wystawieniu faktury, niezależnie od tego, czy płatność wpłynęła na konto. Takie rozwiązanie bywało szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców, którzy musieli regulować zobowiązania wobec fiskusa mimo opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów. PIT kasowy ma zniwelować ten problem. PIT kasowy został zaprojektowany z myślą o osobach prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, nie jest zatem przeznaczony dla wspólników spółek, które nie zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Z tego rozwiązania mogą skorzystać podatnicy rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, liniowo lub za pomocą ryczałtu. Jednym z kryteriów jest także suma przychodu w roku poprzednim – nie może ona przekroczyć 1 miliona złotych.PIT kasowy jest dostępny dla osób, które prowadzą Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) lub ewidencję przychodów. Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z tego rozwiązania w tym roku, powinien zgłosić odpowiedni wniosek do swojego urzędu skarbowego do 20 lutego.Choć PIT kasowy niesie ze sobą wiele korzyści, istnieją także pewne ryzyka i wyzwania, na które warto zwrócić uwagę. Należy skrupulatnie prowadzić księgowość. Przejście na PIT kasowy wymaga dokładnej ewidencji przychodów i kosztów, a także śledzenia terminów wpłat od kontrahentów.PIT kasowy nie rozwiązuje problemu zatorów płatniczych – jedynie nieco ułatwia utrzymanie płynności dzięki opóźnieniu zapłaty podatków od nieterminowo regulowanych faktur. Jeśli kontrahent nie zapłaci faktury, przedsiębiorca wciąż ponosi ryzyko obniżenia płynności finansowej. Wprowadzenie PIT kasowego może jednak poprawić sytuację finansową wielu przedsiębiorców. Wśród najważniejszych korzyści można wymienić:Choć PIT kasowy wydaje się atrakcyjną opcją, nie jest rozwiązaniem idealnym dla wszystkich. Przedsiębiorcy, którzy nie mają problemów z nieterminowymi płatnościami od kontrahentów, mogą nie odczuć istotnych korzyści z tej zmiany.Warto również pamiętać, że PIT kasowy nie zmienia zasad rozliczania VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca nadal będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT w terminie, nawet jeśli płatność za fakturę nie wpłynie na czas. Chyba, że wybrał kasowe rozliczenie w podatku VAT, wówczas może w obu tych podatkach rozliczać się dopiero z chwilą otrzymania zapłaty od kontrahenta.PIT kasowy to ostrożny krok w stronę większej elastyczności i sprawiedliwości w opodatkowaniu przedsiębiorców. Jest to szczególnie istotne dla małych i średnich firm, które często borykają się z problemami płynności finansowej. Choć rozwiązanie to ma swoje ograniczenia, może stać się istotnym wsparciem dla wielu przedsiębiorców. Co ważne, PIT kasowy to rozwiązanie dodatkowe i fakultatywne – osoby prowadzące firmy mogą się na nie zdecydować, ale jest to dobrowolne. Warto więc dobrze zastanowić się wspólnie z biurem księgowym lub doradcą podatkowym przed podjęciem decyzji. Tym bardziej, że podatnicy wybierający PIT kasowy tracą prawo do korekty niezapłaconej faktury po 90-dniach od terminu płatności. A zatem PIT kasowy jest alternatywą dla tego, dotychczas stosowanego rozwiązania.Aby dodatkowo zadbać o swoje finanse, przedsiębiorcy mogą korzystać z systemów takich jak PITax, który nie tylko pomaga w rocznych rozliczeniach podatkowych, ale także podpowiada wszystkie przysługujące ulgi oraz umożliwia szybkie i bezpieczne złożenie rocznego zeznania online. Dzięki takim rozwiązaniom można znacząco ułatwić sobie życie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. W erze częstych i czasem nieprzewidywalnych zmian prawnych odpowiednie zarządzanie finansami to klucz do sukcesu.