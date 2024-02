Okres rozliczenia podatkowego za 2023 rok w pełni. Warto pamiętać o skorzystaniu z odpowiednich ulg podatkowych i odliczeń. Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku i zapłacić wyższą stawkę PIT, dopiero po przekroczeniu 240 tys. zł dochodu. Wspólne rozliczenie z dzieckiem może przynieść im spore oszczędności.

Kogo uznaje się za osobę samotnie wychowującą dziecko?

małoletnie;

bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

uczące się do ukończenia 25. roku życia, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z zysków kapitałowych lub przychodów zwolnionych z podatku (PIT-0 dla młodych), które przekroczyły 16.061,28 zł. Wyjątkiem jest renta rodzinna.

Opieka naprzemienna a rozliczenie jako samotnie wychowujący

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pio Si - Fotolia.com Osoba samotnie wychowująca dziecko - jakie przywileje i ulgi podatkowe w rozliczeniu PIT 2023/2024 Jedną z preferencji podatkowych jest możliwość rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Istotne jest też, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraża zgodę na takie rozliczenie rodzicom, pomimo orzeczenia opieki naprzemiennej. Dzięki preferencji i podejścia Dyrektora KIS, rodzice którzy faktycznie wykonują władzę rodzicielską, mogą sporo zyskać.

Ile oszczędza osoba samotnie wychowująca dziecko?

Co z ulgą na dzieci?

Według przepisów za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się rodzica lub opiekuna prawnego, który jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem lub osobą z orzeczoną separacją. Status samotnie wychowującego dotyczy także osób będących w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.Z preferencji podatkowej dla samotnie wychowujących nie mogą skorzystać rodzice, którzy nie są w związku małżeńskim i opiekują się dzieckiem naprzemiennie . Jednak pojawia się coraz więcej pozytywnych indywidualnych interpretacji dla rodziców z orzeczeniem sądu o naprzemiennej opiece. Naprzemienna opieka polega na przykład na tym, że jeden rodzic opiekuje się dzieckiem przez tydzień, a przez drugi tydzień opiekę pełni drugi rodzic.Z wydawanych interpretacji wynika, że nie liczy się orzeczenie, ale kto faktycznie sprawuje opiekę. Przykładowo w interpretacji z dnia 30 czerwca 2023 r. (0112-KDSL1-1.4011. 171.2023.2.MW) mężczyzna, który rozwiódł się z żoną, a wyrok sądu powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Jednak ustalił miejsce zamieszkania córki z matką, a syna z ojcem. Aczkolwiek dzieci odwiedzają rodziców, z którymi nie mieszkają. Z tym, że koszty utrzymania chłopca ponosi tylko on, a na córkę płaci alimenty.Dyrektor KIS uznał, że ze względu na fakt, iż syn pozostaje pod stałą opieką ojca i to on troszczy się o jego byt materialny oraz rozwój emocjonalny, to przysługuje mu prawo do preferencyjnego rozliczenia.W interpretacji z dnia 12 lutego 2024 r. (0112-KDIL2-1.4011.12.2024.2.DJ), Dyrektor KIS wskazał, żeW praktyce we wspólnym rozliczeniu z dzieckiem, staje się ono drugim podatnikiem z własną kwotą wolną od podatku. Samotnie wychowujący rodzic lub opiekun prawny może więc skorzystać z podwójnej wartości ulg. Przykładowo, jeśli podatnik osiągnął dochód w wysokości 162 tys. zł, bez ulgi należny podatek wyniósłby 24.240 zł. Z preferencją dla osób samotnie wychowujących dziecko podatnik może podzielić swój dochód na pół, wyliczyć podatek od tej kwoty i na końcu przemnożyć go razy 2. Podatek od dochodu 162 tys. zł wyniesie 12.240 zł, więc o 12.000 zł mniej niż bez ulgi.Jeśli podatnik wychowuje tylko jedno dziecko, nie będzie mógł skorzystać z ulgi na dzieci, jeśli jego dochód przekracza 56 tys. zł. Ulga przysługuje jednak przy więcej niż jednym dziecku.Zawsze dochód będzie dzielony na pół, a wyliczony na koniec podatek mnożony razy dwa.