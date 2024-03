Konsultacje KSeF na finiszu. Co udało się ustalić?

Dobiegły końca konsultacje Ministerstwa Finansów z przedsiębiorcami w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Podczas spotkań przedyskutowano kluczowe aspekty związane z wprowadzeniem systemu i jego funkcjami. O wnioskach ze spotkań i obietnicach resortu finansów opowiadają przedstawiciele Exorigo-Upos, którzy uczestniczyli w konsultacjach.

Małych podatników martwią dodatkowe zadania, takie jak przepisywanie numeru KSeF do tytułu przelewu w aplikacji bankowej. W praktyce, korzystanie z tych przepisów nie powinno zwiększyć obciążenia pracą, ponieważ numer KSeF będzie widoczny na wizualizacji dokumentu, ułatwiając jego umieszczenie w tytule przelewu. Istnieje jednak obawa, że wprowadzenie identyfikatora płatności może prowadzić do większej liczby błędów związanych z jego długością, szczególnie gdy kod będzie miał 35 znaków.



Przedsiębiorcy zgłaszali również obawy, czy poniesione nakłady przyniosą faktyczne korzyści. Obowiązkowy numer KSeF w tytule przelewu nie pokryje wszystkich płatności, np. US w ten sposób nie dowie się o opłaceniu wszystkich faktur, jak również podatnicy i tak będą musieli przekazywać biznesową informację, której numer KSeF nie realizuje, w tym np. płatności częściowe, kompensaty, płatności za odsetki itd. - mówi Michał Sosnowski, ekspert ds. KSeF Exorigo-Upos.

Wspólna potrzeba to jasne wytyczne dotyczące rozróżnienia faktur B2B od B2C dla podatników lub systemu podatkowego. Również często poruszany jest temat terminów płatności, które muszą być zgodne z umową między kontrahentami, ale zależą od daty dostarczenia faktury, a ta jest warunkowana wystawieniem w KSeF, na co sprzedawca nie ma wpływu. W związku z tym proponuje się większą swobodę w określaniu daty wystawienia faktury i warunków płatności. Pojawiły się także kwestie umieszczania dodatkowych danych poza schematem e-faktury, np. załączników, co jest potrzebne ze względu na różne regulacje branżowe - dodaje Michał Sosnowski.

Chociaż sektor publiczny w UE powszechnie korzysta z e-faktur, wprowadzenie elektronicznego fakturowania w transakcjach B2B odbywa się w różnym tempie w poszczególnych krajach. W Polsce od 1 stycznia 2022 roku trwa okres przejściowy, a przedsiębiorcy mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).KSeF pierwotnie miał być obowiązkowy od lipca 2024 roku. Zostanie jednak wdrożony w późniejszym terminie. Planowane jest zakończenie prac legislacyjnych do końca czerwca br., a start obligatoryjnego KSeF najwcześniej 1 stycznia 2025 r. Decyzja o przesunięciu terminu została podjęta po uwzględnieniu opinii przedsiębiorców oraz diagnozie błędów w systemie.Aby możliwie najlepiej odpowiedzieć na potrzeby przyszłych użytkowników programu, Ministerstwo Finansów zorganizowało konsultacje na temat KSeF z przedstawicielami różnych branż. W trakcie spotkań omówiono szereg istotnych kwestii związanych z Krajowym Systemem e-Faktur. Wnioski będą kluczowe dla dalszych prac legislacyjnych i technicznych nad systemem, który ma zrewolucjonizować proces fakturowania i podatkowych kontroli w Polsce.Jednym z tematów dyskusji był. Pomimo zgłaszanych postulatów o zmianie, stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii pozostało niezmienne i wspomniane identyfikatory zostaną w KSeF w dotychczasowej formie. Istotną rolę odegrało również omówienie kwestii ewentualnych kar za niewdrożenie przepisów oraz propozycje przesunięcia terminu obowiązkowego stosowania identyfikatora płatności.zgłaszali uwagi dotyczące dostępu do danych w KSeF oraz zauważali problemy związane z fałszywymi fakturami i oszustwami. Branża postulowała ponadto o dostęp do faktur w KSeF , nawet gdy faktor nie jest wskazany. Ministerstwo Finansów nie przewiduje jednak udostępniania tych danych stronom trzecim, twierdząc, że decyzje w tej sprawie należą do wystawcy faktury. W planach jest wprowadzenie zmian w dostępie anonimowym poprzez stosowanie QR kodów lub skrótów kryptograficznych plików XML.Konsultacje dotyczyły również, gdzie kluczowym wyzwaniem jest obsługa klienta na stacji benzynowej, w tym zagadnienia związane z czasem procesowania faktur oraz dostępnością systemu KSeF. Obecnie popularną praktyką na stacjach jest stosowanie faktur fiskalnych, które zgodnie z planem powinny zostać wycofane wraz z początkiem 2025 roku, ale termin prawdopodobnie zostanie przesunięty w związku z odwołaniem obowiązkowego KSeF od lipca 2024. Postulowano więc możliwość drukowania faktur VAT na drukarce fiskalnej jako wydruków niefiskalnych.Dodatkowo, pojawiały się głosy dotyczące potrzebyoraz zapewnieniazgodnie z umową między kontrahentami. Zaproponowano też, abyi umożliwić poprawienie drobnych błędów niezwiązanymi z podatkami w formie noty, zamiast wymagać wprowadzenia zmian poprzez faktury korygujące.Ministerstwo Finansów kontynuuje dialog z przedstawicielami różnych sektorów gospodarki, aby zapewnić skuteczne i wyważone wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur , uwzględniając specyfikę każdej branży. Przedstawiciele resortu zapowiedzieli także szeroką akcję szkoleniową. Od kwietnia do maja br. w każdym z 400 urzędów skarbowych w Polsce przedsiębiorcy będą mogli uczestniczyć w praktycznych warsztatach z wykorzystania darmowego oprogramowania, takiego jak Aplikacja Podatnika i e-mikrofirma. Ponadto, firmy będą miały możliwość skorzystania z infolinii wsparcia. Resort planuje także wydać „Podręcznik KSeF”, który będzie szczegółowo omawiał wszystkie kwestie związane z fakturami ustrukturyzowanymi.