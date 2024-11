5 listopada Ministerstwo Finansów opublikowało rządowy projekt ustawy dotyczący obowiązkowego wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), realizując część reformy z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności (KPO).

Kliknij, aby powiekszyć fot. ijeab na Freepik Projekt ustawy o KSeF opublikowany Kluczowe zmiany obejmują obowiązkowe e-faktury – od lutego 2026 r. dla największych podatników (z obrotami powyżej 200 mln zł w 2025 r.) i od kwietnia 2026 r. dla pozostałych firm.

Po konsultacjach z przedsiębiorcami Minister Finansów przedstawił rozwiązania, które ułatwią dostosowanie się do nowych przepisów w zakresie prawnym, technicznym i biznesowym. Projekt nowelizacji jest zgodny z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa i oceniamy go jako krok w dobrą stronę.Kluczowe zmiany obejmują obowiązkowe e-faktury – od lutego 2026 r. dla największych podatników (z obrotami powyżej 200 mln zł w 2025 r.) i od kwietnia 2026 r. dla pozostałych firm, a także wydłużony czas adaptacji: faktury na kasach rejestrujących będą dopuszczone do lipca 2026 r., a przedsiębiorcy zyskają dodatkowy czas na wprowadzenie numeru KSeF przy płatnościach.Ponadto do końca 2026 r. e-faktury będzie można wystawiać offline, co zapewni ciągłość pracy w razie problemów technicznych. Nowe przepisy przewidują wsparcie dla mikroprzedsiębiorców poprzez półroczny okres przejściowy dla firm o niskich przychodach (do 10 tys. zł miesięcznie) i fakturach na małe kwoty (do 450 zł), opcjonalne e-faktury B2C, czyli możliwość, ale nie obowiązek wystawiania e-faktur dla klientów indywidualnych, a także załączniki do faktur – nowa struktura umożliwi przesyłanie dodatkowych danych.Projekt przewiduje także wcześniejsze generowanie certyfikatów QR oraz wyrównanie środowisk KSeF, by ułatwić testowanie systemu. Przedsiębiorcy będą mogli dostosować swoje systemy fakturowania jeszcze przed obowiązkowym wdrożeniem systemu. Zmiany te mają na celu uproszczenie procesów oraz umożliwienie płynnego przejścia na system e-faktur.W uzasadnieniu do ustawy pojawia się dodatkowa, istotna zmiana – wprowadzenie obowiązkowego podmiotu trzeciego. To rozwiązanie ma odpowiadać na postulaty jednostek samorządu terytorialnego, które zabiegały o wprowadzenie wymogu podawania na fakturze NIP-u jednostki im podległej. Jest to kluczowe dla samorządów, umożliwiając im precyzyjną identyfikację faktur i ułatwiając zarządzanie dokumentacją.