KSeF jednak nie od 1 lipca 2024. Zamiast fakturowej rewolucji kolejne przesunięcie terminu

Krajowy System e-Faktur nie stanie się w Polsce obowiązkowy w 2024 roku. Ministerstwo Finansów poinformowało o wykryciu krytycznych błędów systemu. To kolejne przesunięcie terminu - wcześniej KSeF miał się stać obowiązkowy 1 stycznia 2024, a ostatnio obowiązującą datą był 1 lipca 2024. Nie znamy ostatecznej daty wprowadzenia obowiązkowego korzystania z KSeF. Przedsiębiorcy mogą obecnie opcjonalnie korzystać z systemu.

Sagi związanej z obowiązkowym KSeF ciąg dalszy. Jeszcze w grudniu Ministerstwo Finansów informowało, że data lipcowa zostanie utrzymana. Podczas piątkowego briefingu prasowego minister Andrzej Domański poinformował, że od początku jego pracy w Ministerstwie, temat KSeF był traktowany w sposób priorytetowy, jednak- powiedział minister Andrzej Domański.- mówi Krzysztof Pulkiewicz z Banqup.Wykryte przez Ministerstwo Finansów błędy dotyczą kodu, systemu jego funkcjonalności oraz wydajności. Nie podano szczegółów ani nowego terminu.- tłumaczy Krzysztof Pulkiewicz z Banqup. Krajowy System e-Faktur to w wielkim skrócie obowiązkowa baza faktur. System zlikwiduje faktury w znanej nam obecnie formie i zastąpi je zupełnie nowym standardem tzw. faktur ustrukturyzowanych, wystawianych i rejestrowana w formie pliku XML do dalszego automatycznego przetwarzania. Są one wgrywane do jednego, krajowego systemu, który przypisuje im odpowiedni numer i kod QR. Faktura ustrukturyzowana zostanie uznana za wystawioną w dniu przesłania jej przez wystawcę do systemu. Informacja o jej wystawieniu przechowywana będzie w systemie przez 10 lat.Głównym celem wprowadzenia KSeF jesti zmniejszenie liczby nieprawidłowości, takich jak unikanie opodatkowania czy prowadzenie działalności w tzw. szarej strefie.Polska - podobnie jak wszystkie kraje Unii Europejskiej - jest zobligowana do umożliwienia otrzymywania i wystawiania faktur elektronicznych w ramach jednolitego systemu dyrektywą unijną o VAT w epoce cyfrowej (ViDA) z grudnia 2022 roku. Jednak czas na wprowadzenie tych zaleceń mamy aż do 2028 roku.