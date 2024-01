Minister Finansów poinformował, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur jednak nie będzie obowiązkowe od lipca 2024 roku. Przesunięcie terminu ma wynikać z krytycznych błędów w systemie, uniemożliwiających wdrożenie go w 2024 roku.

Przeczytaj także: KSeF jednak nie od 1 lipca 2024. Zamiast fakturowej rewolucji kolejne przesunięcie terminu

Kliknij, aby powiekszyć fot. kristall - Fotolia.com Obowiązkowy KSeF jednak nie w tym roku. Czy to dobra wiadomość dla przedsiębiorców? Jak wynika z Badania Polskiej Przedsiębiorczości, przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie inFakt: tylko 44 proc. polskich mikro i małych firm słyszało o Krajowym systemie e-Faktur; spośród nich w co piątym przedsiębiorstwie nie ma jeszcze planów na implementację KseF; rozwiązania służące integracji księgowości z systemem e-faktur zostały już wdrożone w co czwartym przedsiębiorstwie.

Jak przedsiębiorcy oceniają KSeF?

Minister Finansów stwierdził, że obowiązkowy KSeF na pewno nie wejdzie w życie w 2024 roku. To, czy system zawiera więcej błędów, wykaże zewnętrzny audyt. Błędy w KSeF mogłyby uniemożliwić przedsiębiorcom wystawianie faktur, co z kolei wpłynęłoby na ich płynność finansową. Dlatego zdaniem ekspertów lepiej poczekać, aż system będzie w pełni gotowy na pełną obsługę firm. Decyzja o przesunięciu terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF może ucieszyć przedsiębiorców, którzy jeszcze nie zdążyli dostosować do niego swoich systemów.Jak wynika z Badania Polskiej Przedsiębiorczości, przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie inFaktu, tylko 44 proc. polskich mikro i małych firm słyszało o Krajowym systemie e-Faktur. Spośród nich w co piątej nie ma jeszcze planów na implementację KSeF. Rozwiązania służące integracji księgowości z systemem e-faktur zostały już wdrożone w co czwartym przedsiębiorstwie.– tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.Ekspert inFakt ocenia, że obowiązkowe korzystanie z KSeF będzie rewolucją w wystawianiu faktur. Nie tylko zmieni sposób obiegu dokumentów, ale także zmusi przedsiębiorców do korzystania z jednej, uniwersalnej platformy. Wprowadzenie obowiązkowego fakturowania tylko drogą elektroniczną było oceniane pozytywnie przez prawie 40 proc. respondentów Badania Polskiej Przedsiębiorczości. Co czwarty ankietowany ocenił to rozwiązanie negatywnie.Badanie Polskiej Przedsiębiorczości przeprowadzono wśród przedsiębiorców w listopadzie 2023 roku. Badanie zrealizowała agencja SW Research metodą mix-mode (CATI+CAWI) na grupie 400 osób (przedstawiciele mikro i małych firm). Udzielając odpowiedzi na pytania wchodzące w skład badania, respondenci posługiwali się pięciostopniową skalą ocen. Poszczególnym wariantom odpowiedzi przypisane zostały odpowiednie wagi – waga 1,0 dla wariantu bardzo pozytywnego, waga 0,5 dla wariantu umiarkowanie pozytywnego, waga 0 dla wariantu neutralnego, waga -0,5 dla wariantu umiarkowanie negatywnego oraz waga -1,0 dla wariantu bardzo negatywnego.