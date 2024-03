Ulga Podatkowa na Zabytki. Kiedy? Dla kogo?

Przy rozliczeniu za rok 2023 ponownie można skorzystać z ulgi podatkowej na zabytki, przeznaczonej dla osób fizycznych. Na tym rozwiązaniu najbardziej skorzystają mieszkańcy zabytkowych budynków, starych kamienic, osiedli robotniczych. Co warto o nim wiedzieć?

Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulgi na zabytki?

Kto skorzysta z ulgi podatkowej na zabytki?

- podkreśla dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.Najpowszechniejsza przesłanka występuje wtedy, gdy. Jeśli obiektem zawiaduje spółdzielnia lub wspólnota, każdy mieszkaniec, który w ramach czynszu odprowadza składkę na fundusz remontowy, może odpisać w deklaracji podatkowej, bez względu na formę rozliczenia, aż 50 procent tych kosztów. Budynek musi być wpisany do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.Drugi przykład dotyczy właścicieli nieruchomych obiektów zabytkowych, którzy ponoszą, pod warunkiem, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, ale nie do ewidencji. Zgodnie z ustawą, właściciel ma obowiązek opiekować się obiektem zgodnie ze sztuką konserwatorską. Każdy etap prac powinien skonsultować z wojewódzkim konserwatorem zabytków i uzyskać stosowne zezwolenie. Wszystkie poniesione na to wydatki muszą być rozliczone na fakturze VAT przez przedsiębiorców.Trzeci przypadek dotyczy samego. Jest szczególny, bo zapisy ustawy uległy modyfikacji. Jeśli ktoś nabył zabytkową nieruchomość w 2022 roku może skorzystać z ulgi na część kosztów, ale pod określonymi warunkami. Kwota nie może przekroczyć pół miliona, a nakład musi być obliczony według wzoru, który sporządził ustawodawca. W związku z falą sprzeciwów, jakie wywołał ten zapis, ustawodawca w 2023 roku zniósł go i ostatecznie obowiązuje tylko w przypadku zakupów dokonanych w 2022 roku.- podkreśla Anna Bartosiak, specjalistka Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, autorka broszuryBezpłatna publikacja jest dostępna do pobrania na stronie NIKZ. Broszurę można znaleźć także w urzędach miasta, spółdzielniach i biurach konserwatorów zabytków na terenie całego kraju.