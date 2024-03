Jak rozliczyć współpracę z freelancerem? Analiza przypadków

Trwające coroczne terminy składania deklaracji podatkowych wymagają od firm współpracujących z freelancerami zwrócenia szczególnej uwagi na prawidłowe dokumentowanie i rozliczanie transakcji outsourcingowych. Jest to istotne dla zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi i uniknięcia kosztownych błędów, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla freelancerów. Warto jednak pamiętać, że rozliczenia mogą się różnić w zależności od formy współpracy z niezależnym specjalistą.

Rozliczenie współpracy w ramach umowy zlecenie lub umowy o dzieło

Dokumentowanie wydatków – wszystkie płatności dokonane na rzecz freelancera powinny być właściwie udokumentowane. Pracodawca musi zachować kopie umów oraz dowody wpłat.

Rozliczenie PIT – pracodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). W przypadku umowy o dzieło, jeśli freelancer nie jest zarejestrowany jako płatnik VAT, pracodawca musi rozliczyć PIT-11. Natomiast przy umowie zlecenia, konieczne może być sporządzenie PIT-4R.

Informacja o dochodach – do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, pracodawca ma obowiązek przekazania do urzędu skarbowego informacji o dochodach wypłaconych freelancerowi (formularz PIT-11 lub PIT-4R) oraz dostarczenie kopii tego dokumentu zleceniobiorcy.

ZUS – w przypadku niektórych umów zlecenia, pracodawca ma obowiązek opłacenia składek ZUS, jeśli freelancer nie jest ubezpieczony w inny sposób. Dotyczy to sytuacji, gdy umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych.

Roczne zeznanie podatkowe – pracodawca powinien uwzględnić w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wydatki poniesione na wynagrodzenia freelancerów jako koszty uzyskania przychodu.

Rozliczenie współpracy z podwykonawcą z zagranicy

W USA opodatkowanie dochodów freelancerów zmienia się w zależności od ich zarobków oraz statusu podatkowego, z progresywnym systemem od 10 proc. do 37 proc. W Kanadzie, oprócz dochodu, na opłaty wpływa również prowincja, a stawki wynoszą 15 – 33 proc., podczas gdy w Wielkiej Brytanii podatek zależy od dochodu i lokalizacji, co sprawia, że np. w Szkocji mogą obowiązywać inne wartości niż w Anglii, Walii czy Irlandii Północnej – komentuje Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme.

Rozliczenie współpracy poprzez dedykowaną platformę

Aby korzystać z usług freelancerów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, istnieje możliwość przeniesienia wszystkich rozliczeń z wolnymi strzelcami do jednej z dedykowanych platform. Jest to całkowicie legalne, a wystawiony dokument można rozliczyć tak, jak wszystkie inne faktury od kontrahentów. Platformy te usprawniają cały proces rozliczeń poprzez zawarcie umowy o dzieło z freelancerami i przejęcie obowiązków związanych z ich zatrudnieniem – tłumaczy Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme.

