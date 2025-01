Podatki 2025 - najważniejsze zmiany i jak się do nich przygotować?

Nowy rok przyniósł istotne zmiany w polskim systemie podatkowym, które zrewolucjonizują sposób funkcjonowania firm w Polsce. Od kasowego PIT, przez zmodyfikowaną składkę zdrowotną, aż po nowe obowiązki w zakresie JPK CIT - przepisy wprowadzone w 2025 roku wywierają wpływ zarówno na małe, jak i duże przedsiębiorstwa. Czy przedsiębiorcy są gotowi na te wyzwania? Właścicielka kancelarii adwokackiej Legal Eagles, adwokat Anna Kobylińska, wyjaśnia najważniejsze zmiany i podpowiada, jak się do nich przygotować.

Kasowy PIT – wsparcie dla płynności finansowej małych firm

Obniżenie składki zdrowotnej – ulga dla najmniejszych

Nowy rok przyniósł istotne zmiany w polskim systemie podatkowym Kasowy PIT, zmodyfikowana składka zdrowotna, nowe obowiązki w zakresie JPK CIT - to tylko niektóre ze zmian.

Nowe definicje budynków i budowli – większa przejrzystość

Elektroniczne księgi i JPK CIT – większa transparentność

Zwolnienie z VAT w UE – nowe możliwości dla firm

Ekspert radzi: przygotowanie to podstawa

Dla dużych podmiotów, takich jak korporacje przekraczające 50 mln euro przychodów, nowe obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych wyłącznie w formie elektronicznej oraz konieczność składania JPK CIT, to ogromne wyzwanie organizacyjne. Firmy muszą zainwestować w nowoczesne systemy księgowe, a także przeszkolić pracowników – objaśnia adwokat Anna Kobylińska – Z kolei nowe przepisy dotyczące zwolnienia z VAT w Unii Europejskiej mogą być znaczącym ułatwieniem dla małych przedsiębiorstw planujących ekspansję na rynki zagraniczne. Kluczowe jest jednak, aby przedsiębiorcy nie tylko zrozumieli wprowadzone regulacje, ale także w pełni wykorzystali wynikające z nich korzyści, dostosowując swoje procesy finansowe i księgowe. Dobrze przeprowadzona analiza oraz współpraca z ekspertami podatkowymi pozwolą nie tylko uniknąć błędów, ale również zbudować przewagę konkurencyjną – dodaje właścicielka Kancelarii Adwokackiej Legal Eagles.

Jedną z najważniejszych nowości w 2025 roku jest wprowadzenie kasowego PIT . Nowe przepisy umożliwiają przedsiębiorcom rozliczanie podatku dochodowego dopiero w momencie otrzymania zapłaty od kontrahenta. To rozwiązanie dedykowane firmom o rocznych przychodach poniżej 1 miliona złotych, które nie prowadzą pełnych ksiąg rachunkowych.Dla wielu małych przedsiębiorstw, które często borykają się z problemem zatorów płatniczych, to przełomowe udogodnienie. Dzięki temu rozwiązaniu firmy mogą zyskać większą elastyczność w zarządzaniu swoimi finansami i unikać konieczności pokrywania zobowiązań podatkowych z własnych środków, zanim otrzymają należności od klientów.2025 rok przyniósł również zmiany w zakresie składek zdrowotnych. Minimalna podstawa ich wyliczenia została obniżona do 75% minimalnego wynagrodzenia, co przekłada się na znacznie niższe obciążenia dla przedsiębiorców o niewielkich dochodach.Dodatkowo, nowe przepisy wyłączają z podstawy oskładkowania przychody i koszty związane ze sprzedażą środków trwałych. Dzięki temu właściciele firm, którzy zdecydują się na sprzedaż np. maszyn czy samochodów, nie będą musieli odprowadzać od tych transakcji składek zdrowotnych.Zmiany w podatku od nieruchomości objęły redefinicję pojęć „budynku” i „budowli”. Wprowadzone regulacje mają na celu ujednolicenie interpretacji przepisów oraz uproszczenie procesu kwalifikacji obiektów do opodatkowania. Jednak dla przedsiębiorców oznacza to konieczność weryfikacji posiadanego majątku oraz dostosowania się do nowych zasad, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień z organami podatkowymi.Kolejną zmianą są nowe obowiązki dla największych firm. Przedsiębiorstwa o przychodach powyżej 50 mln euro muszą od 2025 roku prowadzić księgi rachunkowe wyłącznie w formie elektronicznej i przesyłać je w strukturze JPK CIT. Pierwsze raporty obejmą rok 2025, a ich przesyłanie do urzędu skarbowego rozpocznie się w 2026 roku.To wymóg, który wymaga inwestycji w nowoczesne systemy księgowe oraz dostosowania procedur. Mimo to, zmiana ta ma na celu zwiększenie transparentności i efektywności kontroli podatkowej.W 2025 roku małe przedsiębiorstwa zyskały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT także w innych krajach Unii Europejskiej. To rozwiązanie skierowane do firm, które chcą rozwijać działalność międzynarodową, eliminując jednocześnie część formalności związanych z rozliczeniami podatkowymi.Zmiany podatkowe wprowadzone w 2025 roku to przełom dla wielu przedsiębiorców, ale ich wdrożenie wymaga starannego przygotowania. Wprowadzenie kasowego PIT to istotne wsparcie dla małych firm, które zmagają się z zatorami płatniczymi – pozwala im płacić podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu wynagrodzenia, co może poprawić ich płynność finansową. Jednocześnie, zmiany w składce zdrowotnej czy nowe definicje budynków i budowli w podatku od nieruchomości wymagają od firm dokładnej analizy swoich procesów i zasobów.Nowe przepisy otwierają przed przedsiębiorcami wiele drzwi, ale też wymagają świadomego i odpowiedzialnego podejścia. Warto jak najszybciej zapoznać się z wprowadzonymi zmianami, by płynnie przejść przez okres adaptacji.