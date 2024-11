Kasa fiskalna i składki ZUS, czyli zmiany dla przedsiębiorców w 2025 roku

Nowy rok może przynieść liczne zmiany dla polskich przedsiębiorców. Planowane modyfikacje mają uprościć obowiązujące dotychczas przepisy, równolegle dostosowując je do wymogów unijnych.

Wskaźniki i limity podatkowe 2025

Płaca minimalna

Zmiany w składkach ZUS i składkach zdrowotnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Drazen Zigic na Freepik

Podatek VAT i akcyza

Kasa fiskalna

Od 2025 roku należy spodziewać się zmian w składkach ZUS, podatku VAT, płacy minimalnej oraz składce zdrowotnej. Jednak prace nad ostateczną formą zmian wciąż trwają.Ogłoszone przez Ministerstwo Finansów nowe limity podatkowe odnoszą się m.in. do statusu małego podatnika PIT i CIT, przysługującego od nowego roku przedsiębiorcom, których przychody za rok 2024 nie przekroczyły 8 569 000 zł. Równolegle limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników w 2025 roku został ustalony na kwotę 214 230 zł.Zmianie ulegną także limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz limit, od którego przedsiębiorcy będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych.Rada Ministrów ostatecznie zdecydowała, że płaca minimalna w 2025 roku wyniesie 4 666 zł, a minimalna stawka godzinowa od umów cywilnoprawnych 30,50 zł. Przy czym wzrost minimalnego wynagrodzenia łączy się ze wzrostem różnych należności, limitów oraz świadczeń, do których można zaliczyć ZUS preferencyjny (ze składką chorobową), minimalną składkę zdrowotną czy limit działalności nierejestrowanej.Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian dla przedsiębiorców będzie wzrost składek ZUS. W 2025 będą obowiązywać także wakacje składkowe – zawieszenie płacenia ZUS-u na 1 miesiąc w roku dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.Nie pojawi się jednak długo wyczekiwana zmiana składki zdrowotnej. Pozostaną utrzymane dotychczasowe zasady, z jedną nowością - przychody ze zbycia środków trwałych będą wyłączone z podstawy obliczenia składki.Od 2025 roku pojawią się nowe stawki VAT na wybrane produkty. Modyfikacji należy spodziewać się również w akcyzie, szczególnie w kontekście firm zajmujących się reeksportem samochodów, które to uzyskają możliwość odzyskania akcyzy. Równolegle z akcyzy zostaną zwolnione pojazdy wykorzystywane do celów badawczo-rozwojowych.W dniu 16 sierpnia 2024 Ministerstwo Finansów udostępniło projekt kolejnego zwolnienia, które ma obowiązywać na lata 2025-2026. Zgodnie z jego treścią utrzymany zostanie dotychczasowy limit przychodów pozwalających na zwolnienie z kasy fiskalnej. Oznacza to, że do momentu uzyskania przychodów w kwocie 20 000 zł na rzecz osób prywatnych (konsumentów) nie trzeba rejestrować sprzedaży na kasie fiskalnej – jeśli sprzedaż nie dotyczy czynności objętych obowiązkowo kasą fiskalną.Zmiany planowane na 2025 rok wpłyną na dotychczasową formę prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy powinni więc już teraz zapoznać się z nowymi regulacjami, by w przyszłości uniknąć problemów.