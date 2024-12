Umowy barterowe są niezwykle popularne w branży marketingowej, szczególnie wśród influencerów. Często stosowane są one we współpracy między influencerami a firmami z różnych branż - influencer otrzymuje produkty lub usługi w zamian za promocję, recenzję lub innego rodzaju działania marketingowe. Barter polega więc na wymianie usług lub towarów bez bezpośredniego przepływu pieniędzy. Rodzi się zatem wątpliwość, w jaki sposób umowy barterowe powinny być rozliczane pod kątem fiskusa.

Przeczytaj także: Współpraca z influencerem a rozliczenia podatkowe - co musi wiedzieć przedsiębiorca?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Czy umowy barterowe zawierane przez influencerów są opodatkowane? W świetle prawa podatkowego umowa barterowa jest traktowana jako zdarzenie gospodarcze, które podlega opodatkowaniu.

wycenić świadczenie – wartość dostarczonego towaru lub usługi musi być wyceniona, aby można było ustalić podstawę opodatkowania,

rozliczyć VAT – każda strona transakcji, jeśli jest podatnikiem VAT, musi wystawić fakturę na wartość świadczenia. Podatek VAT oblicza się od wartości rynkowej świadczenia, niezależnie od tego, że nie ma rzeczywistego przepływu gotówki,

uwzględnić przychód rozliczając się z podatku dochodowego PIT lub CIT.

Umowa barterowa to transakcja, w której następuje wymiana usług lub towarów bez przepływu gotówki, czyli w jednym z czterech wariantów: towar za towar, usługa za usługę, towar za usługę, usługa za towar. Każda ze stron umowy barterowej dostarcza towar lub usługę w zamian za inny towar lub usługę o ekwiwalentnej wartości. Barter jest pojęciem szerszym niż umowa zamiany uregulowana w Kodeksie cywilnym, bowiem ta druga dotyczy wyłącznie wymiany rzeczy (ruchomości bądź nieruchomości). Przykładowo więc w ramach współpracy barterowej influencer może promować produkt na swoich kanałach social media, a w zamian otrzymywać od danej marki lub agencji marketingowej sprzęt elektroniczny lub vouchery na usługi.W świetle prawa podatkowego umowa barterowa jest traktowana jako zdarzenie gospodarcze, które podlega opodatkowaniu . Zatem, obie strony transakcji muszą:Przykładowo, jeśli influencer otrzymuje od danej marki produkt o wartości 3000 PLN w zamian za publikację posta promocyjnego, to w tej sytuacji zarówno jedna, jak i druga strona transakcji powinny wystawić fakturę na wartość rynkową świadczenia, tj. 3000 PLN plus VAT, oraz uwzględnić tę kwotę jako przychód w swoich rozliczeniach podatkowych.Co istotne, influencer może potraktować koszty związane ze świadczoną promocją (np. przygotowanie sesji zdjęciowej) jako koszty uzyskania przychodu, co zmniejszy jego podstawę opodatkowania w podatku dochodowym.