Najnowszy projekt ustawy dotyczącej Krajowego Systemu e-Faktur zawiera zmiany, które mają ułatwić funkcjonowanie nowych rozwiązań - uważa Konfederacja Lewiatan.

od 1 lutego 2026 r. dla dużych przedsiębiorców (o wartości sprzedaży za 2024 r. przekraczającej 200 mln zł wraz z podatkiem),

od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców,

od 1 stycznia 2027 r. dla najmniejszych przedsiębiorców „wykluczonych cyfrowo”, których transakcje obejmują niewielkie kwoty (do 450 zł dla pojedynczej faktury i do łącznej wartości sprzedaży do 10 tys. zł miesięcznie).

Projekt zawiera pewne modyfikacje korzystne dla podatników. Faktury VAT RR dokumentujące nabycie produktów rolnych od rolników ryczałtowych nie będą objęte obowiązkiem wystawiania w KSeF. Możliwość wystawienia tych dokumentów będzie dostępna od 1 kwietnia 2026 r., a nie jak wcześniej planowano od 1 lutego 2026 r. Do końca przyszłego roku będzie utrzymana możliwość wystawiania faktur z kas rejestrujących, nie będzie kar za błędy związane z fakturowaniem za pośrednictwem KSeF i nie będzie też obowiązku podawania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury (również tych wykonanych w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) – mówi Anna Słomińska - Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Najnowsze zmiany w KSeF przyjazne dla podatników Wprowadzono bezterminowo możliwość wystawiania faktur w tzw. trybie „offline24”, co będzie ułatwieniem w wystawieniu i wydaniu faktury na rzecz podmiotów zagranicznych lub tych, które nie posługują się numerem NIP, w sposób dla nich dogodny.

Dodatkowo wprowadzono bezterminowo możliwość wystawiania faktur w tzw. trybie „offline24", co będzie ułatwieniem w wystawieniu i wydaniu faktury na rzecz podmiotów zagranicznych lub tych, które nie posługują się numerem NIP, w sposób dla nich dogodny. Z rozwiązania można będzie również skorzystać przy trudnościach z wystawianiem i przesyłaniem e-faktur do systemu, wynikających np. z jakości sieci transmisyjnej.W odpowiedzi na wcześniejsze apele Konfederacji Lewiatan projekt przewiduje również zmiany dotyczące obowiązującego limitu zwolnienia podmiotowego w VAT. Proponuje się wprowadzenie podwyższenia limitu VAT z 200 000 zł do 240 000 zł.Od 1 listopada 2025 r. planowane jest też udostępnienie dla podatników funkcjonalności obligatoryjnego KSeF w celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia przez nich testów systemu.