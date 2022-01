Podatek od spadku przy zapisie zwykłym w testamencie

Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje z chwilą wykonania zapisu zwykłego, czyli z chwilą przeniesienia na rzecz podatnika pełnych praw do środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym (także prawa ich własności) - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.01.2022 r. nr 0111-KDIB2-2.4015.141.2021.2.MZ.

Przeczytaj także: Podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mapoli-photo - Fotolia.com Testament Dopiero z chwilą wykonania zapisu zwykłego przez spadkobiercę powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.

Przeczytaj także: Spłacony kredyt nie zmniejsza podatku od spadków i darowizn

Spadkodawczyni pozostawiła dwa testamenty. W jednym z nich zobowiązała spadkobierców ustawowych lub testamentowych do przekazania na rzecz wnioskodawczyni całej kwoty pieniężnej pozostałej ze sprzedaży mieszkania , która to kwota w chwili śmierci spadkodawczyni będzie znajdowała się na rachunku bankowym prowadzonym na nazwisko wnioskodawczyni (jest ona pełnomocnikiem spadkodawczyni), a która to kwota nie zostanie zużyta na pokrycie kosztów pobytu spadkodawczyni w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, placówkach służby zdrowia i innych placówkach medycznych oraz na pokrycie kosztów udzielanych spadkodawczyni świadczeń zdrowotnych i leczenia oraz rehabilitacji.Spadkobierczyni i zapisobierczyni zamierzają dokonać poświadczenia dziedziczenia po spadkodawczyni, a następnie spadkobierczyni zamierza wykonać zapis zwykły wynikający z testamentu – wyżej opisany. Wnioskodawczyni zadała pytanie, kiedy powinna zapłacić z tego tytułu podatek od spadków i darowizn ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów