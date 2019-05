Które formy regulowania zobowiązań wyłączają koszty podatkowe?

Transakcje b2b, których wartość przekracza 15.000 zł, muszą być regulowane w sposób inny niż gotówkowy, aby ich wartość znalazła się w kosztach podatkowych nabywcy towaru czy usługi. Ustawa mówi tutaj wprost o rachunkach płatniczych stron transakcji. Inne formy zapłat fiskus także akceptuje, ale nie wszystkie.

Pobraniu mówimy „nie”

Kliknij, aby powiekszyć fot. Leika production - Fotolia.com Przekaz pocztowy pozbawia kosztów? Kompensata czy przekaz pozwalają rozliczać w kosztach transakcje powyżej 15.000 zł. Fiskus mówi natomiast „nie” zapłacie za pobraniem, przekazowi pocztowemu czy wypłacie z konta w kasie banku. Dlatego należy uważać przy sposobie rozliczeń z kontrahentami. Zupełnie przypadkiem bowiem podatnik może pozbyć się kosztów, mimo uregulowania faktur zakupu.

Przekaz określony w art. 9211 Kodeksu cywilnego

Jedną z form wygaśnięcia zobowiązania wobec wierzyciela jest instytucja przekazu w rozumieniu art. 9211 Kodeksu cywilnego: kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego.

Nie dla bezpośredniej wypłaty dla kontrahenta

I tak organ podatkowe nie kwestionują w kosztach faktur dotyczących transakcji, których wartość przekracza 15.000 zł, uregulowanych na zasadzie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań. Podobnie jest z zapłatą kartą płatniczą, inkasie czy akredytywie. Pisaliśmy o tym m.in. w artykułach: Inkaso, akredytywa, kompensata nie pozbawiają kosztów podatkowych czy Zapłata kartą płatniczą nie pozbawi kosztów uzyskania przychodu Niestety fiskus sceptycznie odnosi się do zapłaty za transakcję za pobraniem – kurierowi. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 27.02.2017 r. nr 1061-IPTPB1.4511.1071.2016.1.AP wskazał, żePodejście organu, choć zgodne z literalną wykładnią przepisów, wydaje się być mocno kontrowersyjne, gdy analizujemy cel wprowadzenia regulacji ograniczających płatności gotówkowe. Otóż miały one wyłączyć z obrotu prawnego transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca (czyli m.in. tzw. pustych faktur), wątpliwe. W sytuacji, gdy pieniądze trafiają najpierw do kuriera - w chwili dostarczenia przesyłki nabywcy, a następnie do sprzedawcy - nie ma wątpliwości, że transakcja taka miała miejsce (jest prawdziwa).Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.04.2019 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.84.2019.1.DP rozważał zaliczanie do kosztów transakcji regulowanych za pomocą przekazu.W interpretacji organ podkreślił, że funkcja przekazu polega na ułatwieniu spełnienia świadczeń wynikających ze stosunków zobowiązaniowych i uproszczeniu obrotu.W rezultacie taka forma wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania określonego świadczenia nie pozbawia kosztów podatkowych w przypadku transakcji przekraczających 15.000 zł.W przytoczonej interpretacji organ odniósł się też do uregulowania zobowiązania poprzez bezpośrednią realizację wypłaty przez kontrahenta z rachunku bankowego nabywcy w kasie banku na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez nabywcę czy za pomocą przekazu pocztowego bądź innej podobnej usługi.Tutaj fiskus jednoznacznie stwierdził, żePodkreślił, że w przypadku finansowego zaspokojenia wierzyciela konieczne jest, aby cała transakcja, czyli zarówno wpłata jak i wypłata, odbyła się za pośrednictwem rachunku bankowego. Oba opisane wyżej sposoby tych warunków nie spełniają. W rezultacie taki sposób uregulowania zobowiązania wyklucza transakcje powyżej 15.000 zł z kosztów podatkowych.