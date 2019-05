Podział ulgi prorodzinnej po rozwodzie małżonków

Gdy obydwoje rodzice wykonują władzę rodzicielską przez cały rok, ulga prorodzinna przysługuje im w proporcjach przez nich ustalonych – nie więcej niż limit odliczenia. Jeżeli rodzice takich proporcji nie ustalą, odliczenie przysługuje każdemu z nich w częściach równych – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.05.2019 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.115.2019.2.MU.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Rozwiedziony rodzic może odliczyć ulgę na dzieci Ustawodawca pozwala rodzicom dzieci dowolnie podzielić między sobą ulgę prorodzinną, pod warunkiem, że łączna wartość odliczenia nie przekroczy ustawowego limitu. Gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia, każdy z nich powinien odliczyć połowę ulgi i to także po rozwodzie – o ile oboje rodzice pełnią władzę rodzicielską nad dziećmi.

Wnioskodawca ma z byłą żoną dwoje małoletnich dzieci, które zamieszkują z matką. Prawa rodzicielskie wnioskodawcy zostały ograniczone do decydowania w ważnych sprawach rodzinnych. Tak jak żona, pełni on jednakże nadal władzę rodzicielską.Dzieci przebywają u wnioskodawcy w weekendy, święta, wakacje. Niejednokrotnie zainteresowany składał do sądu pisma w sprawie częstszych kontaktów z dziećmi, gdyż była żona stara się uniemożliwiać mu widzenia z dziećmi (tłumacząc się np. imprezami rodzinnymi, rajdami rowerowymi czy innymi planami), ażeby zaburzyć jego relacje i więzi z dziećmi. Wnioskodawca chce jednak uczestniczyć w życiu dzieci i towarzyszyć w ważnych dla nich chwilach.Zainteresowany niestety nie może dojść do porozumienia z byłą żoną w sprawie podziału pomiędzy obojga rodziców ulgi prorodzinnej . Zadał w związku z tym pytanie, czy ulga na dzieci za lata 2013-2018 należy się tylko byłej żonie, czy też rodzice powinni ją podzielić pomiędzy siebie w częściach równych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów