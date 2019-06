System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą internetową, bardzo często do rozliczeń wykorzystują konta PayPal. Nabywcą towaru czy usługi może tutaj być osoba/firma z zagranicy, w związku z czym faktura dokumentująca transakcję na ogół jest wystawiana w walucie obcej. Zapłata wpływająca na konto PayPal również jest tutaj w walucie obcej, a następnie przy wypłacie środków z tego konta na rachunek bankowy następuje ich przeliczenie na złotówki. Czy i jak w takim przypadku ustalić różnice kursowe?

Konta PayPal pozwalają na otrzymywanie oraz wysyłanie płatności przez internet . Jednocześnie właściciel konta może też wypłacić zgromadzone na nim środki finansowe.

Faktura walutowa

Przy sprzedaży towarów przychód powstaje zasadniczo z dniem wydania towaru. Gdy jednak zapłata za towar jest pobierana z góry poprzez konto PayPal (i nie jest ona zaliczką), przychód należny powstanie w dacie wpływu należności na to konto (bądź rachunek bankowy). W momencie otrzymania środków na konto PayPal przedsiębiorca może bowiem już nimi dysponować (np. płacąc swoje zobowiązania).

Kliknij, aby powiekszyć fot. Creativa Images - Fotolia.com Różnice kursowe przy koncie PayPal W sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje do transakcji walutowych konto PayPal musi pamiętać, że przychód, czy różnica kursowa powstaje w chwili wpłaty przez kontrahenta pieniędzy na to konto. Późniejsze ich przewalutowanie przez system PayPal na złotówki i przekazanie na złotówkowy rachunek bankowy, również wywołuje powstanie różnicy kursowej.

Przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (art. 24c ust. 4 ustawy o PIT).

W związku z powyższym przy sprzedaży internetowej różnice kursowe wystąpią, gdy przychód należny powstanie w innym dniu, aniżeli dzień uznania rachunku PayPal bądź konta bankowego.

Przelew środków z konta PayPal na złotówkowy rachunek bankowy

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeśli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

środki wpływające na konto PayPal (jako zapłatę za towar/usługę) wycenić po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień ich otrzymania,

środki wypływające (przekazywane na rachunek bankowy) należy wyceni po kursie zastosowanym przez system PayPal do przewalutowania.

Sprzedaż towaru czy usługi generuje przychód podlegający opodatkowaniu. W którym momencie? Ustawodawca przewidział tutaj kilka różnych sytuacji, w których nie zawsze wystawienie faktury musi być równoznaczne z powstaniem przychodu.Co przy tym niezwykle ważne, ustawodawca nie przewidział odrębnych regulacji prawnych dla sprzedaży internetowej . Stosowane są tutaj zatem ogólne zasady powstawania przychodu.W takim przypadku przychód w walucie obcej należy przeliczyć na złotówki wg średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu pieniędzy na konto PayPal (art. 11a ust. 1 ustawy o PIT). Różnice kursowe (w stosunku do uzyskiwanych przychodów) powstają natomiast, gdy wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote wg właściwego średniego kursu NBP, różni się od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia bądź, gdy nie jest możliwe uwzględnienie kursu faktycznego, wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu pieniędzy (art. 24c ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 i ust. 6 ustawy o PIT).powstaje, gdy przychód należny jest niższy od wartości otrzymanych środków. Zmamy natomiast do czynienia, gdy przychód należny jest wyższy od wartości otrzymanych środków (art. 24c ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT). Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne różnice kursowe - koszty uzyskania przychodów (art. 24c ust. 1 ustawy o PIT).W opisanej sytuacji różnice kursowe mogą występować zarówno na etapie wpływu środków finansowych w walucie na konto PayPal jaki i ich późniejszej wypłacie na rachunek bankowy, kiedy to wartości wyrażone w euro są przeliczane przez system PayPal na złote po określonym kursie.Tutaj należy stosować art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT.W związku z powyższym gdy przy przelewie środków finansowych z konta PayPal na złotówkowe konto bankowe system PayPal dokonuje przeliczenia waluty obcej po określonym kursie i na rachunek bankowy podatnika przelewa złotówki, do obliczenia różnic kursowych należy:Kolejności wyceny tak rozchodowanych środków finansowych z konta PayPal należy dokonać wg jednej z przyjętych metod, tj. FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło), LIFO (Ostatnie przyszło – pierwszy wyszło), kursów przeciętnych (średnioważonych). Należy przy tym pamiętać, że wybranej metody nie można zmieniać w trakcie roku (o czym mówi art. 24c ust. 8 ustawy o PIT).