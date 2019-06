Przychód z tytułu odsetek: obsługa prawna jako koszty uzyskania przychodu

Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odsetek można zaliczyć wydatki poniesione na pomoc prawną, udokumentowane wystawioną przez kancelarię prawną fakturą oraz dokonać pomniejszenia ww. przychodu o wskazane wydatki – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.06.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.144.2019.2.MST.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Iurii Sokolov - Fotolia.com Koszty uzyskania przychodu od zasądzonych odsetek ustawowych Kosztami uzyskania przychodu są racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z uzyskiwanymi przychodami. Obiektywnie dany wydatek powinien tutaj móc się przyczynić do wystąpienia przychodu. W przypadku wywalczenia przed sądem odsetek od banku kosztem takim niewątpliwie jest pomoc prawna kancelarii, działającej w imieniu podatnika.

W czerwcu 2010 r. wnioskodawca zawarł umowę pożyczki z bankiem, któremu to pożyczył swoje pieniądze (jako lokatę kapitału ). Bank nie wywiązał się z postanowień zawartej umowy. Nadto podobnych umów podpisał wiele z różnymi inwestorami i z nich także się nie wywiązał. Dlatego też poszkodowani przygotowali pozew zbiorowy przeciwko bankowi o wypłatę roszczeń wynikających z tych umów. W tym celu zatrudniono profesjonalną kancelarię prawną, reprezentującą stanowisko wszystkich poszkodowanych. Sąd uznał roszczenie poszkodowanych, co skutkowała wypłatą wnioskodawcy kwoty 20.493,15 zł tytułem odsetek ustawowych w 2018 roku. Kancelaria prawna wystawiła wnioskodawcy fakturę za swoje usługi na kwotę 9.076,11 zł.Wnioskodawca zadał pytanie, czy wydatek na obsługę prawną może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu otrzymanych odsetek? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów