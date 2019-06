Rezydencja podatkowa a rozliczenie w PIT dochodów z Holandii

Osoba, która posiada i będzie posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Holandii, podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W rezultacie w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko dochody tutaj osiągnięte. Nie trzeba natomiast rozliczać się z dochodów uzyskiwanych na terytorium Holandii – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.06.2019 r. nr 0114-KDIP3-3.4011.166.2019.2.JK2.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Mieszkasz w Holandii na stałe? Nie musisz rozliczać się w Polsce Polak, który na stałe wyjechał za granicę, czyli wówczas, gdy poza pracą również zamierza tam stale mieszkać i ma ośrodek swoich interesów życiowych, w Polsce ma ograniczony obowiązek podatkowy. W efekcie rozlicza się tutaj jedynie z dochodów w Polsce uzyskanych, gdy te występują.

W dniu 14 września 2009 r. wnioskodawczyni wyjechała do pracy w Holandii . Od 2010 r. ma tam stały meldunek i pracę. Na początku mieszkała w Holandii ze swoim partnerem, a od 2013 r. z mężem, którego również tam znalazła. W czerwcu 2016 r. urodził im się syn, który także mieszka w Holandii.Jedyne dochody wnioskodawczyni są uzyskiwane w Holandii. W 2011 r. zaciągnęła ona kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w tym kraju, w którym mieszka ona do chwili obecnej. W 2010 r. zaciągnęła kredyt na zakup samochodu W roku 2008 lub 2009 zainteresowana zaciągnęła też kredyt gotówkowy w Polsce na naprawę dachu w jej domu rodzinnym, wspierając w ten sposób rodziców w remoncie. Kredyt spłacono w 2010 r.Zainteresowana otworzyła w Polsce rachunek bankowy, gdy podjęła pierwszą pracę i nie zamknęła go wyjeżdżając do Holandii. W tym kraju posiada 2 rachunki osobiste i oszczędnościowe, założone w 2009 r. W Holandii nadto posiada 2 samochody osobowe oraz mieszkanie własnościowe. W Polsce w latach 2010-2011 otrzymała w darowiźnie ok. 2 ha ziemi rolnej oraz zakupiła sąsiednią działkę o pow. 1,5 ha – nie czerpie jednak żadnych korzyści z tej ziemi.Ubezpieczenie zainteresowana posiada od 2009 r. tylko w Holandii. W Polsce pozostali jej rodzice oraz rodzeństwo, niemniej jej rodzina (mąż i dziecko) zamieszkuje z nią w Holandii. Oczekuje ona też drugiego dziecka, które urodzi się w Holandii. Do Polski przyjeżdża tylko na urlop wypoczynkowy. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy musi w Polsce rozliczać się z dochodów holenderskich? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów