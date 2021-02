Zeznania podatkowe: ulga abolicyjna 2020/2021 a dochody krajowe

W zeznaniu za rok 2020 podatnik winien wykazać dochody uzyskane z pracy na terenie ZEA rozliczone wg metody odliczenia proporcjonalnego z ulgą abolicyjną obowiązującą w tym roku oraz uwzględnić w zeznaniu dochody krajowe. W PIT za 2021 r. również powinien dokonać takiego samego rozliczenia z tym że z uwzględnieniem nowego brzmienia ulgi abolicyjnej. Ulgi abolicyjnej nie stosuje się natomiast do dochodów krajowych - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.02.2021 r. nr 0115-KDIT2.4011.796.2020.2.ENB.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. serQ - Fotolia.com Ulga abolicyjna tylko na dochody zagraniczne Dochody uzyskiwane od pracodawcy mającego siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ale z pracy wykonywanej na terytorium Polski przez polskiego rezydenta podatkowego, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Oznacza to, że nie ma do nich zastosowania ulga abolicyjna.

Ośrodek interesów życiowych wnioskodawcy znajduje się w Polsce – tutaj podlega ona nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu Wnioskodawca podjął pracę na podstawie umowy o pracę zawartej z firmą mającą siedzibę i faktyczny zarząd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), którą fizycznie będzie wykonywał na terytorium ZEA oraz (z powodu epidemii COVID-19) zdalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP). Będzie on przebywał łącznie dłużej niż 183 dni poza granicami RP - dotyczy to roku podatkowego oraz roku kalendarzowego, również każdego dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w roku podatkowym.Wynagrodzenie będzie wypłacane przez pracodawcę, który ma siedzibę w ZEA , pracodawca nie ma siedziby ani przedstawicielstwa na terenie RP. Pracodawca ma stałą siedzibę w ZEA, wynagrodzenia będą ponoszone wyłącznie przez pracodawcę w ZEA. Dochody uzyskiwane na podstawie umowy o pracę podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującym prawem w ZEA.Wnioskodawca zadał pytanie, czy w stosunku do dochodów uzyskanych z umowy o pracę dla firmy w ZEA, zastosowanie znajdzie ulga abolicyjna ? Czy odliczenie przysługuje bez względu na wysokość zapłaconego (pobranego) w ZEA podatku, w tym również w sytuacji gdy podatek w ZEA nie zostanie zapłacone (pobrany)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: