Przedsiębiorca nie zawsze rozlicza w polskim PIT zagraniczne dochody

Polski przedsiębiorca jest obowiązany rozliczyć się z fiskusem od całości swoich dochodów, włącznie z tymi osiągniętymi poza granicami RP. Czy zawsze jednak dochody spoza granic RP będą łączone z dochodami z działalności gospodarczej uzyskanymi w Polsce? Czy za każdym razem trzeba je wykazywać w deklaracji?

Opodatkowanie przedsiębiorcy

Sposoby opodatkowania dochodów przedsiębiorcy

Sposób opodatkowania a obowiązek wykazywania dochodów z zagranicy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com Czy dochody uzyskane w innym państwie zwolnione z opodatkowania w Polsce należy wykazać w PIT-ZG? Przedsiębiorca posiadający polską rezydencję podatkową musi się w Polsce rozliczyć ze wszystkich dochodów - także zagranicznych. Te jednakże mogą być zwolnione z podatku w naszym kraju. Jeżeli tak jest, to w zależności od formy opodatkowania działalności gospodarczej, zagraniczne dochody będą sumowane z tymi krajowymi i wykazywane w rozliczeniu podatkowym, bądź też nie.

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej szukają możliwości osiągnięcia dochodów nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.Zasadą jest, że dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane są według zasad ogólnych tj. według skali podatkowej . Przedsiębiorcy jednak mają również prawo do dokonania wyboru rozliczania się ryczałtowo tj. stawką 19%. W tym celu należy złożyć oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego. Oświadczenie to składa sięNależy pamiętać, że sposób opodatkowania ma znaczenie nie tylko dla zastosowania odpowiedniej stawki podatku, ale również dla rozliczania się z dochodów osiągniętych poza granicami Polski . Będzie tu miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, jeżeli podatnik osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium RP lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium RP, zwolnione od podatku na podstawie umów międzynarodowych, wówczas podatek określa się w taki sposób, że:Powyższe oznacza, że choć dochód zagraniczny jest w Polsce zwolniony z opodatkowania, to stosuje się tu metodę unikania podwójnego opodatkowania tj. metodę wyłączenia z progresją . Według tej metody dochód ten powinien zostać wzięty pod uwagę do ustalenia stawki podatku według skali podatkowej wobec dochodów uzyskanych w Polsce. Tym samym, dochody te muszą zostać wykazane w PIT-ZG.W przypadku natomiast, gdy przedsiębiorca rozlicza się podatkiem zryczałtowanym, tj. w odpowiednim terminie złożył oświadczenie o wyborze tej metody, wówczas z dochodami takimi nie łączy się żadnych innych dochodów. Tym samym,Tak np. stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 2461-IBPB-1-1.4511.70.2017.3.BK:Każdy przypadek jest jednak inny i każdy należy rozważać indywidualnie. We własnej sprawie warto nie tylko poradzić się profesjonalisty, ale również uzyskać własną interpretację indywidualną.