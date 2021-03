W PIT za 2020 rok ulga abolicyjna w pełnej wysokości

W 2021 r. zmieniły się zasady rozliczania ulgi abolicyjnej przez osoby zarabiające za granicą. Stąd wielu podatników pracujących przykładowo w Holandii zastanawia się, jak powinno wypełnić swojego PIT-a za rok 2020.

Nowe regulacje w zakresie ulgi abolicyjnej będą stosowane dopiero w PIT za 2021 rok

Mówiąc w pewnym uproszczeniu metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że od dochodów zagranicznych podatek liczy się tak samo jak od dochodów krajowych, z tym że daninę tę można obniżyć o podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Pracujesz za granicą i w rozliczeniu rocznym korzystasz z ulgi abolicyjnej. Pamiętaj, że przepisy ją regulujące uległy istotnej zmianie, przez co ta została bardzo mocno ograniczona. Nową ulgę abolicyjną będziesz jednak zobowiązany stosować dopiero w PIT za 2021 rok. Obecnie należy ją rozliczać na starych zasadach.

Ulga abolicyjna 2021

Powyższe ograniczenie nie jest stosowane jedynie do dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 (umowa o pracę) oraz art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9 (wybrane umowy zlecenie i o dzieło czy przychody z kontraktów menedżerskich), jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw .

Wejście w życie nowych przepisów z 1 stycznia 2021 r. oznacza, że limit odliczenia ulgi abolicyjnej ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 r.

Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 r., czyli w 2022 r.

Dochody osiągnięte w 2020 r. rozliczane są z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.

limit odliczenia ulgi abolicyjnej ma zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r., a zatem będzie stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 r. (w rocznych zeznaniach podatkowych składanych do końca kwietnia 2022 r.),

dochody osiągnięte w 2020 r. rozliczane są z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.

Pracujesz przykładowo w: Austrii, Holandii, Kazachstanie, Rosji, Słowenii czy Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej? Pamiętaj, że gdy posiadasz polską rezydencję podatkową, uzyskane tam dochody musisz rozliczyć z polskim fiskusem, stosując do nich niekorzystną metodę unikania podwójnego opodatkowania, tzn. metodę odliczenia proporcjonalnego Taki podatek od zagranicznych dochodów można jednak obniżyć poprzez skorzystanie z ulgi abolicyjnej. Przed 2021 r. ulga ta polegała po prostu na obniżeniu polskiej daniny do wysokości tej, która fiskusowi była należna przy obliczeniach wykonanych z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją. Dodajmy że metoda ta zwalnia z polskiego podatku dochody zagraniczne. Ulga abolicyjna miała zatem za zadaniem zrównać sytuację podatkową osób rozliczających się według ww. dwóch różnych metod unikania podwójnego opodatkowania.Z początkiem 2021 r. ustawodawca postanowił jednak ograniczyć stosowanie ulgi abolicyjnej i to bardzo skutecznie. Otóż obecnie odliczenie to nie może przekroczyć kwoty 1 360 zł, czyli kwoty zmniejszającej podatek od podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 8 000 zł.Dla zdecydowanej większości podatników ulga abolicyjna w zasadzie zatem przestanie istnieć… ale dopiero w rozliczeniach podatkowych składanych za rok.W zeznaniach podatkowych PIT za 2020 rok bowiem obowiązują jeszcze stare, a nie nowe zasady korzystania z ulgi. Powyższe potwierdza również resort finansów w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej gov.pl w dniu 12 stycznia 2021 r.: