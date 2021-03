Ograniczenie ulgi abolicyjnej od 2021 roku

Ulga abolicyjna została wprowadzona do polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 1 stycznia 2008 r. i co do zasady ograniczała negatywne skutki podwójnego opodatkowania dla podatników, którzy osiągali dochody z określonych źródeł za granicą. Ustawodawca zdecydował się na ograniczenie tej ulgi poprzez wprowadzenie limitów, przez co w praktyce od 1 stycznia 2021 r. przepisy o uldze abolicyjnej są praktycznie martwe.

Podstawy ulgi abolicyjnej

Jej celem jest możliwość umorzenia określonej części bądź nawet całości podatku dochodowego od osiąganych dochodów w innym niż Polska kraju. Ulga abolicyjna dotyczy polskich rezydentów (nieograniczony obowiązek podatkowy) uzyskujących dochody wyłącznie za granicą. Dzięki tej konstrukcji prawnej podatnik może uniknąć podwójnego opodatkowania, a podatek dochodowy jest płacony w kraju, w którym podatnik uzyskiwał dochód.

Ulga abolicyjna będzie martwym zapisem? Dzięki uldze abolicyjnej pracujący głównie na etacie mogli zapłacić w Polsce niższy podatek od dochodów zagranicznych. Fiskus uznał jednak, że ulga ta jest wykorzystywana w agresywnej optymalizacji podatkowej i postanowił to zmienić od 2021 r. Wprawdzie ulga abolicyjna nadal w krajowych przepisach została, ale istotnie ją ograniczono.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Praktyczne konsekwencje

