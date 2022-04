Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Dochody uzyskane za granicą mogą być w Polsce opodatkowane albo zwolnione z podatku. Wszystko zależy od tego, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania została zawarta w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej pomiędzy Polską a innym konkretnym państwem. Poniżej prezentujemy sposób rozliczenia zagranicznych dochodów, które w Polsce są zwolnione z podatku.

metody wyłączenia z progresją - która zwalnia je z podatku w Polsce, niemniej dochody te wpływają na wartość stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów tu opodatkowanych

metody odliczenia proporcjonalnego - która nakazuje dochody zagraniczne w Polsce opodatkować tak samo jak krajowe, niemniej przy liczeniu podatku zezwala na odliczenie podatku zapłaconego za granicą (w części przypadającej na dochody zagraniczne.

Należy pamiętać, że odliczenie 30% diety przysługuje jedynie podatnikom przebywającym czasowo za granicą i uzyskującym przychody jedynie ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.



W związku z tym odliczenia tego nie stosują osoby uzyskujące przychody z innych tytułów.

lipiec: 31 dni x 49 euro x 30%= 455,70 euro

sierpień: 31 dni x 49 euro x 30% = 455,70 euro

wrzesień: 30 dni x 49 euro x 30% = 441,00 euro

październik: 31 dni x 49 euro x 30% = 455,70 euro

listopad: 30 dni x 49 euro x 30% = 441,00 euro

lipiec: 3 000 euro - 455,70 euro = 2 544,30 euro

sierpień: 3 000 euro - 455,70 euro = 2 544,30 euro

wrzesień: 3 000 euro - 441,00 euro = 2 559 euro

październik: 3 000 euro - 455,70 euro = 2 544,30 euro

listopad: 3 000 euro - 441,00 euro = 2 559 euro

Przeliczenia walut obcych na złotówki dokonuje się tutaj obowiązkowo po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (jeżeli zatem dla przykładu wynagrodzenie zostało wypłacone 5 listopada, to stosuje się do niego kurs z 4 listopada).

lipiec: 2 544,30 euro x 4,20 zł/euro = 10 686,06 zł

sierpień: 2 544,30 euro x 4,20 zł/euro = 10 686,06 zł

wrzesień: 2 559 euro x 4,20 zł/euro = 10 747,80 zł

październik: 2 544,30 euro x 4,20 zł/euro = 10 686,06 zł

listopad: 2 559 euro x 4,20 zł/euro = 10 747,80 zł

W części C. załącznika PIT/ZG kolumna „c” służy do wykazywania zagranicznych dochodów opodatkowanych wg metody wyłączenia z progresją. Kolumna „d” służy natomiast do wykazywania dochodów zagranicznych opodatkowanych wg metody odliczenia proporcjonalnego.

Zwolnienie takich dochodów z podatku nie oznacza bowiem, że w polskim PIT nie trzeba ich wykazywać oraz że nie wpływają one na wysokość polskiego podatku dochodowego Przypomnijmy, że zagraniczne dochody są w Polsce rozliczane wg jednej z dwóch metod:Sposób wypełnienia zeznania przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego zaprezentowaliśmy w artykule: Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną Metodę wyłączenia z progresją stosuje się m.in. do dochodów uzyskanych w Albanii, Danii, Chorwacji, Estonii, Francji, Grecji, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Ukrainie, Węgrzech, Włoszech.Metodę odliczenia proporcjonalnego stosuje się natomiast m.in. do dochodów uzyskanych w Belgii, Holandii, Islandii, Macedonii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Tadżykistanie.W niniejszym artykule przedstawimy praktyczny przykład sporządzenia zeznania podatkowego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Warto przy tym dodać, że jeżeli dochody, do których ma zastosowanie ta metoda, są jedynymi uzyskanymi przez podatnika,Gdyby natomiast postanowił je złożyć, wartość podatku wyniesie 0 zł. Dlatego na potrzeby naszego przykładu podatnik uzyska nie tylko dochody zagraniczne, ale i krajowe. Nadto, aby pokazać różnicę pomiędzy rozliczeniem podatkowym zawierającym metodę wyłączenia z progresją, a metodę odliczenia proporcjonalnego, przyjmiemy dane z przykładu zaprezentowanego w artykule: Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną Pierwszym krokiem jest oczywiście dokonanie przeliczenia wartości wyrażonych w walutach obcych na złotówki. Zanim jednak to nastąpi warto dodać, że przy tej metodzie osoby pracujące za granicą mają prawo odliczyć od przychodu 30% zagranicznej diety za każdy dzień przebywania za granicą w stosunku pracy.Przyjmijmy dla uproszczenia, że Pan Piotr pozostawał za granicą przez całe miesiące w których pracował. Dieta zagraniczna dla Niemiec wynosi aż 49 euro za każdą dobę. W związku z tym kwoty przysługujących diet pomniejszających przychód wyniosą:Wykazany w rocznym PIT przychód, pomniejszony o przysługujące odliczenia, wyniesie zatem:Tak ustaloną wartość przychodu należy w następnym kroku przeliczyć na złote polskie.Na potrzeby naszego przykładu dla uproszczenia przyjmiemy jeden kurs, na poziomie 4,20 zł. W związku z powyższym przychód Pana Piotra wyniesie:Razem przychód, wykazany w PIT/ZG wyniesie: 53 553,78 zł.Warto w tym miejscu dodać, że na złotówki nie trzeba tutaj już przeliczać samego podatku zapłaconego za granicą. Ten bowiem nie wywiera wpływu na rozliczenie.Ponieważ Pan Piotr pracował w oparciu o umowę o pracę, przysługują mu także krajowe zryczałtowane koszty uzyskania przychodu . Załóżmy, że mieszkał on w tej samej miejscowości, w której znajdował się jego zakład pracy. W związku z tym przy ustalaniu dochodu może uwzględnić w każdym miesiącu koszty w wysokości 250 zł, czyli w sumie (5 miesięcy) 1 250 zł.Zagraniczny dochód Pana Piotra wyniesie zatem:Dochód ten zostanie wykazany w kolumnie „c” załącznika PIT/ZG.Przejdźmy teraz do wypełnienia zeznania podatkowego. To zawsze rozpoczynamy od podania danych identyfikujących podatnika, wskazania sposobu rozliczenia oraz określenia urzędu, do którego jest ono kierowane.Następnym etapem będzie wpisanie do zeznania przychodów z pracy uzyskanych w kraju, a wykazanych w PIT-11.Teraz możemy przejść do wypełnienia załącznika PIT/ZG, w którym zostaną wykazane dochody zagraniczne (kolejność taka nie jest jednak obowiązkowa).