Płatność kartą a zwolnienie z kas fiskalnych

Załącznik do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej wskazuje, że na urządzeniu tym nie trzeba ujmować sprzedaży wysyłkowej oraz świadczonych usług (z pewnymi wyjątkami), gdy zapłata zostanie dokonana za pośrednictwem poczty, SKOK-u czy rachunku bankowego podatnika. Czy powyższe obejmuje także płatność kartą kredytową/debetową?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej 0111-KDIB3-2.4012.436.2017.1.ASZ z dnia 06.11.2017 r. wyjaśnił, że taka forma płatności on-line (czyli PayU, Przelewy24) „(…) spełnia przesłankę do uznaniu, że dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem banku, ponieważ dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę na rachunek bankowy. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku wpływ każdej kwoty widoczny jest na rachunku bankowym Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą.(…)”

Kliknij, aby powiekszyć fot. zest_marina - Fotolia.com Kasy fiskalne: karta płatnicza jak zapłata gotówką Czy przyjmując płatność kartą kredytową/debetową należy daną czynność ewidencjonować na kasie fiskalnej? Dla bezpieczeństwa tak. Fiskus bowiem nie może się zdecydować, że taka forma zapłaty pozwala na korzystanie ze zwolnienia i co jakiś czas zmienia swoje podejście. Obecnie ponownie wróciło to niekorzystne dla przedsiębiorców.

Pozycje 36 i 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych wskazują, że sprzedaż wysyłkowa czy świadczenie usług dla konsumentów nie musi być ewidencjonowana na kasie, gdy dostawca towaru/świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).Organy podatkowe przyznają, że powyższe zwolnienia dotyczą także przypadków, gdy należność jest dokonywana za pośrednictwem systemów elektronicznych typu PayU, PayPal, itp. Taka forma zapłaty dokonywana jest bowiem z konta bankowego nabywcy na konto sprzedawcy, czyli za pośrednictwem banku.W przypadku zapłaty kartą kredytową/debetową fiskus natomiast sam się nie może zdecydować, które rozwiązanie obrać za prawidłowe. I tak na początku twierdził, że zapłata kartą nie daje prawa do zwolnienia, następnie to przyznał, a później ponownie zabrał. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10.07.2015 r. nr IPPP2/4512-321/15-5/RR wskazał, żeW podobnym tonie wypowiedział się także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z dnia 08.05.2015 r. nr ILPP2/4512-1-103/15-2/JK, czy z dnia 13.06.2014 r. nr ILPP2/443-294/14-2/SJ.Stanowisko to następnie uległo zmianie, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 01.02.2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.867.2017.1.AJ:Pogląd taki potwierdził także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.04.2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.112.2018.2.ISK czy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 23.02.2017 r., nr IPPP2/4512-3-31/15-4/IZ wydanej po uwzględnieniu wyroku WSA w Warszawie z dnia 11.10.2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2262/15W 2019 r. natomiast fiskus powrócił do starej praktyki. I tak przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.04.2019 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM: