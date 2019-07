Ulga uczniowska: aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej

Dla ulgi uczniowskiej nie ma znaczenia, z jakim źródłem przychodów związany jest obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Jeżeli tylko ten jest płacony na zasadach ogólnych bądź w formie ryczałtu ewidencjonowanego, podatnik nabywający prawo do ulgi może z niej korzystać do czasu pełnej realizacji poprzez odliczenie jej od podatku należnego – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.07.2019 r. nr 0115-KDIT2-3.4011.269.2019.1.AW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. minicel73 - Fotolia.com Rozliczenie w PIT ulgi uczniowskiej w warsztacie samochodowym Prawidłowe rozliczenie eksploatacji samochodów osobowych w leasingu operacyjnym od 2019 r. sprawia o wiele więcej trudności. Z jednej strony bowiem ustawodawca ograniczył rozliczanie w kosztach opłat leasingowych, z drugiej zaś wydatków na eksploatację takich pojazdów.

Wnioskodawca od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą warsztat samochodowy . Wnioskodawca szkolił uczniów w zakresie naprawiania samochodów, uzyskując prawo do tzw. ulgi uczniowskiej, która została uchylona z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2004 r. Zainteresowany jednakże w dalszym ciągu dokonuje obniżania podatku dochodowego o kwotę przysługującej mu ulgi, której pozostało do rozliczenia jeszcze ok. 150 tys. zł.Z uwagi na swój wiek wnioskodawca zamierza zawrzeć wraz ze swoimi dziećmi umowę spółki jawnej , na mocy której wniesie całe swoje przedsiębiorstwo do tej spółki, nabywając tym samym 90% udziałów w jej zysku (dwoje dzieci wniesie wkłady finansowe i uzyska po 5% udziałów w zyskach spółki).Po aporcie przedsiębiorstwa do spółki jawnej wnioskodawca nie będzie prowadził innej działalności gospodarczej. Będzie jedynie wspólnikiem spółki jawnej, która będzie kontynuować jego działalność. Wpis wnioskodawcy z CEIDG zostanie wykreślony, a on sam utraci status czynnego podatnika VAT, zgłaszając zakończenie świadczenia usług opodatkowanych VAT Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.Wnioskodawca zadał pytanie, czy nadal będzie mógł rozliczać ulgę uczniowską w rocznym PIT, do której prawo nabył przed 1 stycznia 2004 r.? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów