Wykup z leasingu samochodu i jego sprzedaż po 6 miesiącach

Sprzedaż składników majątkowych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności, nawet jeśli przed sprzedażą zostały z niej wycofane, ale do dnia ich zbycia nie upłynęło 6 lat (liczonych od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym miało miejsce wycofanie). Opodatkowaniu PIT nie będzie jednak podlegało zbycie takich składników, jeśli po wycofaniu ich z działalności gospodarczej nie będą do jej celów wykorzystywane (interpretacja podatkowa z 3 lipca 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.259.2019.1.JG).

Kliknij, aby powiekszyć fot. auryndrikson - Fotolia.com Skutki podatkowe sprzedaży auta po upływie pół roku od jego wykupu od leasingodawcy Czy firmowy samochód można sprzedać prywatnie – bez podatków. Okazuje się że tak. Fiskus dopuszcza taką sytuację, gdy pierwotnie samochód firmowo jest wykorzystywany w trakcie trwania leasingu operacyjnego, niemniej jego wykup jest już prywatny i po tej czynności firmie auto już nie służy. Wówczas to po 6 miesiącach można go sprzedać bez podatków.

Wykorzystywanie auta po wykupie wyłącznie do celów prywatnych

Samochód niestanowiący składnika majątku firmy

6 miesięcy zamiast 6 lat

(art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, ustawy o PIT, Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, ze zm.).Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zbycie ruchomości nie stanowi podlegającego opodatkowaniu PIT źródła przychodów, jeśli zostało dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.W listopadzie 2016 r. prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorca zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego , który wykorzystuje na jej potrzeby. Comiesięczne raty leasingowe rozlicza w kosztach uzyskania przychodu. Przedsiębiorca chce dokonać wykupu auta po zakończeniu trwania okresu jego leasingowania, na co pozwala mu zawarta umowa.Składając wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, zadeklarował, że po wykupie nie będzie już wykorzystywał samochodu w prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie do celów prywatnych. Zadał organowi podatkowemu pytanie, czy dokonując zbycia tego pojazdu po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym go wykupił od leasingodawcy, nie będzie zobowiązany w podatku dochodowym od osób fizycznych. We wniosku zaznaczył, że opłata za wykup nie zostanie ujęta w kosztach podatkowych prowadzonej działalności, odliczeniu nie ulegnie również naliczony podatek VAT.W wydanej 3 lipca 2019 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Co prawda pouczył, że gdyby podatnik sprzedał auto przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego wykup od leasingodawcy, to obowiązek podatkowy powstałby na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), ale w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku to nie nastąpi.Leasing i amortyzacja samochodu w firmie to dwa istotne dla przedsiębiorców zagadnienia. Leasing pozwala na sfinansowanie wyposażenia działalności w niezbędny do jej prowadzenia samochód. Amortyzacja umożliwia zmniejszenie kosztów jego nabycia przez przedsiębiorstwo. Jednak podmiotem amortyzacji samochodu jako środka trwałego może być nie tylko będący osobą prawną przedsiębiorca. Co prawda prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej, nie posiadając osobowości prawnej, nie mogą dokonać rejestracji auta na firmę, a co za tym idzie zamortyzować go. Ale i oni mogą ten problem obejść, rejestrując samochód nie na firmę, a na będącą jego właścicielem osobę fizyczną.Jak widać na przykładzie powyższej sprawy, chcąc również skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym przy sprzedaży firmowego samochodu, nie trzeba czekać aż 6 lat.