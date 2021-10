Samochód w leasingu: wykup prywatny a faktura na firmę

Gdy faktura wykupu samochodu z leasingu operacyjnego jest wystawiona na firmę podatnika, ale samochód ten od chwili wykupu nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie został zaliczony do składników majątku tej działalności, jego późniejsza sprzedaż nie spowoduje powstania przychodu z firmy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.09.2021 r. nr 0115-KDIT3.4011.627.2021.1.JS.

Przeczytaj także: Leasing operacyjny pozwala uniknąć podatku od sprzedaży samochodu

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Mario Lopes - Fotolia.com Prywatny wykup firmowego samochodu Czy wykorzystywany w działalności gospodarczej samochód osobowy użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, może po zakończeniu tego leasingu stać się majątkiem prywatnym przedsiębiorcy? Fiskus potwierdza, że w 2021 r. rozwiązanie takie jest możliwe, wskutek czego sprzedaż takiego auta po 6 miesiącach od wykupu nie jest w ogóle opodatkowana PIT-em.

Przeczytaj także: Wykup z leasingu samochodu i jego sprzedaż po 6 miesiącach

Wnioskodawca prowadzi firmę opodatkowaną skalą podatkową . Jest też czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej firmy zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego . Z tego tytułu odliczał 50% VAT w czasie trwania leasingu od rat leasingowych, nieodliczona część VAT oraz wartość netto raty trafiały zaś do kosztów podatkowych. W takiej części podatek VAT odliczał również od wydatków eksploatacyjnych, które do kosztów podatkowych trafiały w wysokości 75% wartości wydatku.Po zakończeniu umowy leasingu wnioskodawca dokonał jego wykupu po preferencyjnej cenie – bez zamiaru wykorzystywania go w działalności gospodarczej (z przeznaczeniem na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną firmą). Wykup został udokumentowany fakturą wystawioną na firmę wnioskodawcy. Samochód nie został jednak wprowadzony do majątku firmy, a od ceny wykupu VAT nie został w ogóle odliczony.Wnioskodawca zamierza sprzedać samochód w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy liczonym od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpił wykup z leasingu.Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż samochodu spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów