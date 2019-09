Jak wystawić fakturę, gdy zabraknie NIP na paragonie?

Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę VAT do paragonu wyłącznie pod warunkiem, że na tym paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1520), która weszła w życie 1 września.

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Nie ma NIP na paragonie? Trzeba będzie korygować sprzedaż Z początkiem przyszłego roku, aby otrzymać fakturę do wystawionego paragonu, trzeba będzie na nim podawać NIP nabywcy. Co w sytuacji, gdy o nim zapomnimy? Teoretycznie będzie można dokonać zwrotu towaru i ponownego jego zakupu, gdzie na nowym paragonie ta informacja już się znajdzie. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby jednak automatyczne wystawienie faktury?

Powyższa zmiana ma przeciwdziałać nadużyciom polegającym na wystawianiu faktur, które nie miały odzwierciedlenia w stanie faktycznym. Dokumenty były wystawiane do paragonów, których właściciele nie byli rzeczywistymi nabywcami usługi lub towaru.– mówi Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt. –Aby powstrzymać ten proceder, ustawodawca wprowadził sankcje.Zdaniem Piotra Juszczyka za tak dotkliwymi konsekwencjami przemawia skala nadużyć i fakt, że mają one świadomy charakter – dlatego też istotne jest, żeby wysokość sankcji miała charakter dotkliwy i prewencyjny.Jak zwraca uwagę ekspert inFakt, konieczność podania NIP nabywcy na paragonie może być kłopotliwe dla uczciwych podatników. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś nabywa towary do działalności gospodarczej i przy kasie zapomni przekazać, że zakup jest do firmy lub nie zdąży poinformować o tym kasjera. Paragon zostanie wydrukowany bez NIP i niestety do takiego zakupu nie otrzymamy już faktury.– wskazuje Piotr Juszczyk.Warto również zwrócić uwagę na inny aspekty sprawy – nie wszystkie kasy mają możliwość zamieszczania NIP na paragonie. Czy oznacza to, że należy wymienić kasę? Otóż nie ma takiej potrzeby.Piotr Juszczyk zwraca również uwagę, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie jeszcze dalej idących przepisów, według których w ogóle do paragonów nie można byłoby wystawić faktury? –– mówi ekspert.Jego zdaniem obecna zmiana jest korzystna dla niezdecydowanych, którzy wahają się, czy wziąć fakturę, czy nie. Zostawiając NIP, zabezpieczają sobie możliwość uzyskania faktury w przyszłości.