Do paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną nie wystawia się faktury pełnej

Gdy sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro) jest dokumentowana paragonem fiskalnym zawierającym NIP klienta (nabywcy) oraz pozostałe dane wymagane ustawą, to nie należy dla niej wystawiać odrębnego dokumentu (faktury standardowej) - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.03.2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.61.2020.1.ISK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną swoich towarów w lokalach handlowych. Jej klientami są najczęściej osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w związku z czym sprzedaż jest ewidencjonowana na kasach fiskalnych . Ponieważ sprzedaż ta odbywa się w sklepach detalicznych, z założenia każda taka transakcja jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej.Obecny system wystawania faktur do paragonów fiskalnych działa w spółce w ten sposób, że w Punkcie Obsługi Klienta, po przedstawieniu oryginału paragonu, klient otrzymuje fakturę na podane przez klienta dane, zaś paragon fiskalny jest dołączany do kopii faktury i archiwizowany w dokumentacji spółki.Obecnie faktury wystawiane są jedynie do tych paragonów fiskalnych, które zawierają NIP nabywcy. Nadto spółka wprowadziła zasadę, że zakupy do 450 zł (100 euro) dokumentowane są jedynie fakturami uproszczonymi, tj. paragonami fiskalnymi zawierającymi NIP nabywcy.Spółka zadała pytanie, czy gdy kwota należna z tytułu sprzedaży towarów i usług nie będzie przekraczać kwoty 450 zł (100 euro) i wystawi paragon fiskalny dokumentujący taką sprzedaż, zawierający NIP klienta (nabywcy), a klient zwróci się z żądaniem otrzymania faktury do takiej sprzedaży, zainteresowana będzie mogła uznać, iż wystawiony paragon z NIP stanowi fakturę (tzw. uproszczoną) i nie będzie zobowiązana do wystawienia odrębnego dokumentu (faktury standardowej)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów