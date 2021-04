Brak NIP na paragonie fiskalnym nie może być skorygowany fakturą

Jeżeli pomyłkowo zostanie zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż na rzecz podmiotu gospodarczego, a paragon dokumentujący tą sprzedaż nie będzie zawierał NIP nabywcy, to brak jest podstaw do wystawienia do takiego paragonu faktury zawierającej NIP tego nabywcy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.03.2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.50.2021.2.ISK.

Przeczytaj także: Błędny NIP na paragonie fiskalnym - fakturze uproszczonej

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

w pierwszej kolejności wystawiona została faktura zawierająca NIP nabywcy, a w terminie późniejszym, omyłkowo, wystawiony został także paragon fiskalny, który już takiego NIP, w swej treści, nie posiada, w pierwszej kolejności wystawiony został paragon fiskalny, niezawierający NIP nabywcy, a w terminie późniejszym wystawiona została faktura, w treści której, widnieje nr NIP nabywcy.

Spółka zajmuje się wynajmem samochodów oraz obsługą floty. Jej klientami są zarówno https://www.podatki.egospodarka.pl/168249,Pojecie-dzialalnosci-gospodarczej-w-VAT,1,69,1.html podmioty gospodarcze> jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.Zdarza się, że w wyniku pomyłki pracownika, sprzedaż na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zostaje zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej , a sam paragon wygenerowany za pośrednictwem kasy fiskalnej nie posiada w swej treści NIP nabywcy.Powyższe nie jest działaniem zamierzonym, jest to pomyłka pracownika rejestrującego transakcję sprzedaży lub też jest to problem natury technicznej w systemie rejestracji najemców pojazdów, jakim dysponuje spółka.Pomimo powyższego błędu, system rejestracji najmów posiada prawidłowe dane nabywcy, tj. w przypadku, gdy jest to osoba prowadząca działalność gospodarczą, wtedy w systemie zapisywane są dane firmy (najemcy), w tym także numer NIP.Spółka przewiduje tutaj dwa rodzaje niepożądanych sytuacji:Zadano pytanie, czy w przypadku poprawnie zarejestrowanej w systemie umowy najmu, zawierającej dane najemcy, w tym jego NIP, mimo błędu pracownika, zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy o VAT, spółka może wystawić fakturę do paragonu niezawierającego NIP nabywcy usługi? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: