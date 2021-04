Kontrakt menadżerski jest poza działalnością gospodarczą w PIT

Menedżer nie może wybrać podatku liniowego

Działalność wykonywana osobiście - do tego źródła przychodów są bezwzględnie przyporządkowane w podatku dochodowym przychody uzyskiwane z zawartych kontraktów menedżerskich i to nawet wówczas, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli to jego jedyne przychody, zaś dla firmy wybrano opodatkowanie podatkiem liniowym, to oświadczenie takie jest nieskuteczne.