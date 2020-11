Strata podatkowa a danina solidarnościowa

Działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową bądź liniowo, inne dochody opodatkowane skalą podatkową, dochody kapitałowe oraz dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej - to źródła, z których dochody są sumowane na potrzeby obliczenia daniny solidarnościowej. Co w sytuacji, gdy któreś z nich wygeneruje nie dochód a stratę?

Przeczytaj także: W maju/czerwcu kumulacja zobowiązań podatkowych

Straty ze źródeł przychodów nie wpływają na zmniejszenie daniny solidarnościowej.

podlegające opodatkowaniu skalą podatkową, rozliczane na PIT-37, PIT-36, PIT-40A, z wyłączeniem dochodów, do których zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją,

kapitałowe (m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających), rozliczane na PIT-38,

z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg opodatkowane liniowo, rozliczane na PIT-36L,

z zagranicznej jednostki kontrolowanej, od których należny podatek oblicza się według stawki 19% w zeznaniu PIT-CFC.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Rostislav Sedlacek - Fotolia.com Daninę solidarnościową zapłacisz nawet jak wcześniej poniosłeś stratę podatkową Zarabiasz ponad 1 mln zł rocznie? Fiskus upomni się o daninę solidarnościową. Przy ustalaniu podstawy jej obliczenia należy zsumować dochody z wybranych źródeł przychodów. Niestety podstawy tej nie obniżą poniesione na tych źródłach straty podatkowe, nawet te z lat wcześniejszych, które można odliczyć od dochodu przy wyliczaniu zwykłego PIT.

Danina solidarnościowa wynosi 4% podstawy jej obliczenia, którą stanowi suma dochodów z powyższych źródeł po odjęciu pomniejszeń oraz kwoty 1 mln zł.

odliczone od dochodów składki na ubezpieczenie społeczne (krajowe i zagraniczne), o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o PIT

kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT, czyli uwzględnioną w podstawie opodatkowania podatnika dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej i dochód z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w podstawie jego opodatkowania.

Warto wiedzieć

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej jak i obliczony podatek zaokrągla się do pełnych złotych na ogólnych zasadach (tzn. końcówki kwot wynoszącej mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych).



Zapłacona danina solidarnościowa nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Załóżmy dla przykładu że Pan Piotr prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo , z której szacuje, że dochód w 2020 r. przekroczy 1 mln zł. Dodatkowo pracuje też na etacie, gdzie dochód wyniesie ok. 50 tys. zł oraz uzyskuje przychody kapitałowe . Tutaj jednak przewiduje, że w 2020 r. poniesie stratę (wykazaną w PIT-38) na poziomie ok. 100 tys. zł. Czy wartość tej straty pomniejszy podstawę naliczenia dani solidarnościowej bądź zniesie obowiązek jej zapłaty?Zasady naliczania daniny solidarnościowej określają przepisy art. 30h-30i ustawy o PIT. Wynika z nich, że danina ta ciąży na osobach, które uzyskują dochody:Co podlega odliczeniu?:Innych odliczeń ustawodawca nie przewidział. Jak nietrudno zauważyć, zabrakło tutaj również poniesionej w ramach danego źródła przychodu straty.Na powyższe wskazuje też konstrukcja samego art. 30h ust. 2 ustawy o PIT, mówiąca że podstawę obliczenia tej daniny stanowi „suma dochodów podlegających opodatkowaniu”, po odpowiednich odliczeniach.Wracając zatem do naszego przykładu Pan Piotr zapłaci daninę solidarnościową od zsumowanych dochodów z działalności gospodarczej oraz umowy o pracę, po odliczeniu składek zapłaconych w danym roku podatkowym (potrąconych przez płatnika) składek na jego ubezpieczenie społeczne oraz kwoty 1 mln zł. Poniesiona w danym roku strata z kapitałów pieniężnych nie wpłynie na obniżenie należnej daniny.Na marginesie dodajmy, że również poniesione w ramach danego źródła przychodu (branego pod uwagę przy ustalaniu daniny solidarnościowej) straty podatkowe powstałe w latach poprzednich, które to mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania danego źródła nie wpłyną na zmniejszenie daniny solidarnościowej.Jeżeli zatem dla przykładu podatnik w 2019 r. poniósł stratę z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo w wysokości 500 tys. zł, zaś w 2020 r. uzyska dochód z tej działalności w wysokości 1,2 mln zł, to strata z roku 2019 nie pomniejszy podstawy naliczenia daniny solidarnościowej za rok 2020 nawet pomimo tego, że stratę tę podatnik wykaże w składanym PIT-36L i przez to zapłaci niższy podatek dochodowy.