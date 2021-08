Danina solidarnościowa a dochody zwolnione z podatku (SSE)

Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej za dany rok podatkowy nie należy brać pod uwagę dochodów zwolnionych z podatku dochodowego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.07.2021 r. nr 0115-KDIT3.4011.584.2021.1.AD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. olly - Fotolia.com Dochody z SSE bez daniny solidarnościowej Twoje roczne dochody przekraczają 1 mln zł? Jeżeli tak to musisz się nimi dodatkowo podzielić z fiskusem. Nadwyżka ponad ten limit jest obarczona daniną solidarnościową, której stawka podatku wynosi 4%. Daniny tej nie nalicza się od dochodów, dla których ustawodawca przewidział zwolnienie w ramach specjalnej strefy ekonomicznej.

Wnioskodawca prowadzi firmę na własne nazwisko, dla której wybrał opodatkowanie stawką liniową . Zajmuje się recyklingiem materiałowym tworzyw sztucznych, produkcją i dystrybucją regranulatów i przemiałów tworzyw sztucznych. W dniu 18 września 2019 r. zainteresowany uzyskał decyzję o wsparciu na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162). Decyzja ta obejmuje działalność w zakresie wytwarzania surowców wtórnych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego jako symbol 38.32.33.0 w sekcji E. Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów w zakresie wskazanym w decyzji, przez okres jej obowiązywania, tj. 12 lat od dnia wydania (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT). Prawo do skorzystania ze wspomnianego zwolnienia po raz pierwszy pojawiło się w odniesieniu do rozliczenia podatku za rok 2020.Wnioskodawca zadał pytanie, czy w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej zgodnie z art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien on uwzględniać dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT, czyli dochód uzyskany z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów