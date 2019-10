Podzielona płatność: przepisy przejściowe

Już niebawem, bo od początku listopada 2019 r. część transakcji zostanie objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Mechanizm ten będzie dotyczyć przede wszystkim czynności dotychczas rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia czy z odpowiedzialnością solidarną nabywcy, ale nie tylko. Nowy załącznik dla split payment liczy bowiem aż 150 pozycji. Warto zatem wiedzieć, jak zachować się przy przejściu na "nowy" system.

Obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte faktury, których wartość brutto będzie przekraczać 15.000 zł (lub jej równowartość) dokumentujące transakcje, których przedmiotem będą towary lub usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Sprzedawca/usługodawca będzie zobowiązany do oznaczenia faktury wyrazami: „mechanizm podzielonej płatności”.

Przepisy przejściowe

przed dniem 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po dniu 31 października 2019 r.,

po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura została wystawiona przed dniem 1 listopada 2019 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. kenary820 - Fotolia.com W listopadzie istotne zmiany w rozliczaniu podatku VAT Zmiany w zakresie podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej to najbliższe wyzwanie, z jakim muszą zmierzyć się podatnicy. Nowelizacja zacznie obowiązywać z początkiem listopada 2019 r. Niestety nowe regulacje jak zwykle wywołują pewne wątpliwości.

Odpowiedzialność solidarna

wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł, oraz w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

do nabycia towarów, o których mowa w poz. 92 załącznika nr 15 do ustawy (tj. benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym), jeżeli:

a) nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,

b) dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, do nabycia towarów, udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) – czyli gdy nie przekracza 15.000 zł (bądź ich równowartości), do nabycia towarów, za które podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Wprowadzając nowe regulacje w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności ustawodawca opracował też przepisy przejściowe dla czynności, które wystąpią przed wejściem w życie nowelizacji, a których skutki nastąpią już po zmianie przepisów.I tak zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 11 (m.in. dostawa elektroniki, złomu, stali, odpadów szklanych itd.) lub 14 do ustawy o VAT (m.in. usługi budowlane ), dokonanych:- stosuje się „stare” przepisy ustawy o VAT (czyli w brzmieniu sprzed nowelizacji).Niestety przepisy przejściowe nie regulują wprost wszystkich przypadków. Stąd pojawiają się obecnie wątpliwości, jak zachować się m.in. w przypadku otrzymywania zaliczek na poczet przyszłych dostaw? Czy przyjęcie zaliczki i wystawienie faktury np. jeszcze w październiku będzie skutkować rozliczaniem całej transakcji na dotychczasowych zasadach, czy jednak już nowych? A może w takim przypadku do zaliczki będzie stosowany mechanizm odwrotnego obciążenia, zaś do pozostałej części transakcji podzielona płatność? Jak rozliczać przyjęte zaliczki 100%?Widać tutaj spory pośpiech ustawodawcy przy tworzeniu nowych przepisów, skoro wprost nie uregulował wręcz występujących na co dzień w rzeczywistości gospodarczej przypadków.Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:Znowelizowany z dniem 1 listopada 2019 r. art. 105a ust. 1 ustawy o VAT będzie natomiast wskazywał, że podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.Jak nietrudno zauważyć, w nowelizacji zrezygnowano przede wszystkim z obowiązującego obecnie progu wartości towarów w wysokości 50.000 zł. Nadto odpowiedzialnością solidarną objęto zdecydowanie większą ilość transakcji (cały nowy załącznik nr 15, który liczy 150 pozycji) czyli te, do których obecnie stosowano mechanizm podzielonej płatności jak też niektóre nowe – ale tylko w zakresie dostawy towarów.Ustawodawca na nowo uregulował też wyłączenia od tej reguły. Po zmianach odpowiedzialność solidarna nie będzie stosowana (obok wymienionych już wyżej usług) także:Mówiąc w uproszczeniu, odpowiedzialnością solidarną z dniem 1 listopada 2019 r. zostaną objęte towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, które podlegać będą obowiązkowi rozliczenia przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Warto na marginesie wskazać, że ustawodawca znosi tutaj m.in. możliwość wnoszenia kaucji gwarancyjnej.Art. 12 ustawy nowelizującej mówi zaś, że do podatników (nabywców objętych odpowiedzialnością solidarną) na rzecz których przed dniem wejścia w życie nowelizacji dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 (tj. towarów wrażliwych), stosuje się dotychczasowe zasady odpowiedzialności solidarnej nabywcy.