Podatek od sprzedaży akcji: wynagrodzenie dla kancelarii prawnej

Podatnik nie może uwzględnić wydatków poniesionych na wynagrodzenie kancelarii prawnej w celu uzyskania wynagrodzenia za akcje pracownicze jako kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji. Wydatki te należy jednak uwzględnić przy ustalaniu dochodu jako koszty odpłatnego zbycia akcji - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.11.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.346.2019.2.AS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. zinkevych - Fotolia.com Wunagrodzenie prawnika uwzględnisz w dochodzie ze sprzedaży akcji Ustawa podatkowa wprost określa, jakie wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży akcji (czyli od przychodów z kapitałów pieniężnych). Są to wydatki na ich objęcie. Nie mieszczą się tutaj natomiast wydatki na odzyskanie takich akcji. Te jednak mogą stanowić koszty ich odpłatnego zbycia.

Wnioskodawca był pracownikiem zakładu, w którym kilkanaście lat temu otrzymał bezpłatnie akcje jako były pracownik. Akcje zostały przekazane przez zakład do biura maklerskiego w depozyt. Po około 3 latach od otrzymania wnioskodawca zgłosił się do Spółki, która powstała na skutek przekształcenia się zakładu, aby dowiedzieć się co robić dalej z otrzymanymi akcjami pracowniczymi . Okazało się, ze w międzyczasie akcje trzeba było wymienić. W związku z tym, że zainteresowany nie miał wiedzy o potrzebie wymiany pozostał z akcjami Zakładu. W 2017 r. wnioskodawca ponownie zaczął szukać swoich akcji. W jednym z biur maklerskich uzyskał informację, że akcje przepadły – przeszły na rzecz spółki konsolidacyjnej.Z uwagi na powyższe sprawę odzyskania akcji wnioskodawca powierzył kancelarii prawnej, która odzyskała je po około 4 miesiącach. Akcje były objęte przymusowym wykupem. Należność za wykup została przekazana kancelarii prawnej, która po potrąceniu swojego honorarium pozostałą kwotę przekazała zainteresowanemu.Wnioskodawca zadał pytanie, czy wynagrodzenie kancelarii może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu od sprzedaży akcji? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów