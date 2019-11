Kiedy prawa do ulgi uczniowskiej w PIT się nie dziedziczy?

Ulga na wyszkolenie ucznia jest prawem niemajątkowym podlegającym sukcesji jedynie wtedy, gdy na podstawie przepisów prawa podatkowego przysługiwały spadkodawcy, były związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a spadkobierca dalej tę działalność będzie prowadził na swój rachunek - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.11.2019 r. nr 0111-KDIB1-1.4017.14.2019.1.BK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Czy spadkobiercy mogą odziedziczyć po spadkodawcy także prawo do ulgi uczniowskiej? Fiskus dopuszcza taką możliwość ale tylko w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w spadku, tj. gdy będą oni kontynuować działalność spadkodawcy po jego śmierci. Jeżeli jednak spadkodawca firmę wcześniej zamknął, ulga spadkobiercom już nie przysługuje.

Spadkodawca od maja 1976 r. do końca 2011 r. prowadził działalność gospodarczą , w ramach której kształcił uczniów i w związku z tym nabył prawo do http://www.podatki.egospodarka.pl/76806,Dziedziczna-ulga-uczniowska,1,65,1.html ulgi uczniowskiej>. Odliczenie z tego tytułu było tak duże, że podczas prowadzonej firmy spadkodawca w pełni jej nie rozliczył. Po zamknięci działalności ulgę odliczał od podatku liczonego od dochodów: najpierw z renty a następnie z emerytury – rozliczając się wspólnie z żoną. Mimo to spadkodawcy nie udało się rozliczyć całości ulgi do chwili śmierci w kwietniu 2019 r.Spadek po zmarłym nabyli jego żona oraz czworo dzieci (akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony 5 lipca 2019 r.)Spadkobiercy zadali pytanie, czy nabyli prawo do ulgi uczniowskiej przysługujące spadkodawcy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów